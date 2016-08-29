港报财经评论：晨鸣低PE高息，值得收集--经济日报8月27日

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
晨鸣低PE高息 值得收集/ 林瑞芬
恒指 昨收22,909点，升0.4%；国指 收9,550点，升0.5%。全周处于争持整固状况，但好友有心力托，争持至下周结算日后才可见真章。
内银股中期报已陆续曝光，标志8月的业绩期正在埋尾。内银股来讲，争持1%的盈利增长，不容易，国企股中期报，盈利增幅能达逾双位数甚至三位数字的，自然要另眼相看，其中一只就是晨鸣纸业 。
晨鸣截至今年上半年，归属于母公司净利润为9.39亿元人民币，同比增长240%；实现营业收入106亿元，同比增长9.2%。单计第二季，毛利率32.2%，净利率9.5%，均创历史新高！有此佳绩，主要是主业复苏，以及副业盈利贡献提升，双管齐下。
主业造纸业务而言，上半年实现营收89亿元，基本保持平稳，按年增长1%，而在成本受到纸浆价格下跌底下，同比减少近2%，因此，带动造纸毛利率同比提升2.1个百分点，至23.5%，额外贡献业绩约2亿元。晨鸣在全国均有产能布局，包括湛江、湖北黄冈、山东寿光等几大主要生产基地，近年来通过配套各地制浆、造纸和热力发电产能，不断提高原料、能源自给率，同时节约运输成本，不断增强盈利能力。
此外，受益于供给侧改革，行业集中度提升，大型纸企规模效应逐渐显现，在某些纸种具备定价权，上半年白卡等纸就数次宣布提价。晨鸣亦于8月底再宣布白卡、铜版纸每吨提价300元，年初以来累计每吨提价550元。目前公司拥有铜版纸产能130万吨，白卡纸70万吨。展望下半年，随着涨价函的逐步落地，以及旺季来临，造纸毛利润有望快速提升。
造纸是主业，融资租赁作为副业，增长潜力更有弹性得多。基本上，晨鸣已形成由融资租赁公司、财务公司、济南晨鸣投资管理公司（有望在更多领域寻找优质投资专案）、上海利得互联网金融平台（3%股权）、产业投资基金（规模2亿至3亿元，认缴2,000万元）等共同打造的第二主业。融资租赁业务截至今年6月的余额为294.6亿元（较年初增加22%），实现收入12.02亿元（同比增长310%），毛利率高达87.7%。融资租赁是朝阳行业，拓展对晨鸣来讲是机遇。
不过，在内地经济仍在调整期，盲目扩张也存在风险，故在上半年度，晨鸣也在选择稍稍放缓扩张的步伐，相信是为了更好的控制风险，令融资租赁可持续中期的增长。从结构来看，公司今年来加大了相对风险可控的政府平台类专案的投入（占存量租赁规模60%至70%），目前存量租赁业务尚未产生任何不良资产。银河证券估计全年晨鸣融资租赁余额维持在300亿元左右规模，参考目前3%左右的净利差，全年可贡献9亿元净利润。而平安证券则预计晨鸣全年融资租赁余额规模稳定在350亿元左右。
晨鸣租赁目前净资产约70亿元，杠杆率4.3倍，与上市租赁公司平均6倍至7倍的平均水平仍有差距，未来利润仍有增长空间。因此，公司正积极探索融资管道。推进非公开发行优先股、定增、跨境融资等多元化融资管道。公司总额45亿元的优先股发行计划，于今年3月已完成第一期22.5亿元的募集，而第二期优先股已发行落地，募集资金总额为10亿元，公司资产负债得到进一步改善。目前公司定增项目（募资52亿元），仍在证监会审批程式中。
综合券商预测晨鸣2016及2017年度每股盈利，申万宏源估计分别为1.03元及1.29元；国泰君安估计分别为0.91元及1.03元；平安证券估计分别为1.01元及1.27元；安信证券估计分别为1.04元及1.36元。若考虑定增通过的话，安信估计晨鸣2016及2017年度的每股盈利或会分别摊薄至0.73元及0.99元，而海通证券估计分别为0.86元及0.98元。
由此可见市场之分歧所在，配合走势图示，晨鸣股价于7月突破6港元高位阻力，目前呈技术性后抽，50天綫6.3港元左右如持续稳守，再延中期升浪机会依旧很高，中期目标仍上望挑战8港元，假设没有定增，取今年每股盈利预测数为0.9元，折合为1.06港元，预测PE水平也不过是8倍，而参考该股2014及2015年度的派息比率为54%及60%，取保守54%，每股派0.57港元，派息比率为7厘以上，属低PE、高息防守股。候低收集，以5.8港元止蚀，昨收报6.61港元。（完）
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