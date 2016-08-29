港报社评：中央地方财权再分配，集权分权须与时俱进--明报8月29日

在北京高层北戴河暑期休假之后，首先出台的新政策是一项被称为「等了足足22年」的重大改革：推进中央与地方财政事权和支出责任划分。国务院为此公布了一个指导意见的文件，由于这实质上涉及中国实行了几千年的「中央集权制」，涉及中央和地方管理层级在财税与相关责任的再分配，因此这是一项对于中国权力架构和社会经济发展影响深远的改革。

中国幅员辽阔，民族和人口众多，在权力架构上几千年来都是实行中央集权制，而非联邦制、邦联制等其他形式。这对于维护国家的统一起到了关键作用。不过，在这个历史进程中，中央政府和地方诸侯的矛盾也常常存在，「天子专权」和「诸侯坐大」交替出现；到现代社会，也曾出现过「军阀混战」，国民政府权力「实至五省」；更近的日子，也有所谓「政令不出中南海」现象。可以说，中央和地方的关系始终都是中国管治的核心问题，时而「弱天子强诸侯」，时而「强中央弱地方」，而更多的时候是地方和中央在微妙的权力「拔河」中寻求平衡。

今次改革，首先是要将中央和地方所承担的责任划分清楚。如所周知，香港和中央的财税收入是非常清晰的，香港毋须向中央缴交一分钱，也不需要负担驻军等国防开支；香港的政府和社会服务等各种开支，由香港自行解决。但是，内地就复杂得多。今次改革规定，要逐步将国防、外交、国家安全、出入境管理、国防公路、国界河湖治理、战略性自然资源使用和保护等明确定为中央的财政事权；而教育、科技、公共文化、基本养老保险、基本医疗和公共卫生、就业、粮食安全等体现中央战略意图和跨省的基本公共服务确定为中央与地方共同财政事权，明确各自承担的职责，但是这部分要逐步减少；将直接面向基层、量大面广、与当地居民密切相关、由地方提供更方便有效的基本公共服务确定为地方的财政事权，赋予地方政府充分自主权。透过这一划分，内地各省市可以得利，就是说该中央承担的就由中央承担，不能事事都压在地方政府身上。

香港经常讲一句话：「钱从何来？」这才是今次改革的核心部分。要办事必须有钱，没有钱万万不能。事权要与财权统一。内地改革开放30多年，中央和地方的财税收入分配是「之」字形发展。改革一开始，也是农村「大包干」的思路，地方财税实行包干制，中央充分授权地方去闯去试，获得的财政收益多数留给地方。中央「垂拱而治」的模式，对于冲破旧体制很有用，但中央国库空虚，宏观调控能力不断削弱，形成了「弱中央强诸侯」状态。到了1994年，时任副总理朱熔基果断实行分税制改革，当年1月中央税收环比增长61%。中央有了钱，重新有了号令诸侯的能力。但是，这次改革有一个大漏洞，就是财权上移，事权下放，中央收了钱，事情却还要地方办，省级以下各级政府所有的公共服务需自己筹钱办。地方难为无米之炊，「土地财政」、「举债发展」、「教育、医疗市场化」等偏门邪招纷纷出笼。

2003至2015年间，内地土地转让金与地方一般预算收入之比平均为49.74%，支撑了地方收入的半壁江山。《国际统计年监》2013年的资料显示，中国的医疗卫生支出占GDP的比重不仅低于10.6%的世界平均水准，而且低于平均水准为5.28%的低收入国家。目前，中央政府与地方政府财政预算内支出比为15：85。大量公共事务由地方政府承担，而地方政府财税收入有限，怪现象频生也就不奇怪。

所以，今次改革被称为「等了22年」，就是要弥补朱熔基分税制改革的漏洞。不过，这并非完全否定分税制，而是要完善分税制。显而易见，在公共行政管理层面，集权和分权也是一对矛盾，权力过于集中会滑向专权，挫伤下级积极性，无工作活力；权力过于分散则会沦为各行其是，相互牵制，内耗以至内斗增加。两个极端都必然影响效率，因此在集权和分权中需要寻找适当的平衡点，但这知易行难。因此，今次重新界定中央政府与地方政府的财政事权，与时俱进、因时因势做出调整是必不可少的。 事实上，在集权和分权问题上，并不止财政事权，内地已不断提出「省委书记谁来监管」的问题，而中央也有集权反腐和破既得利益固化藩篱之后再分权的问题。权力实施和监督制度改革，是一条仍需不断探索的长路。

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