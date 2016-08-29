港报社评：灭罪防贪不该依靠人治模式--信报8月29日

辣手灭罪通常能够大快人心，事实上菲律宾总统杜特尔特亦凭其「灭罪先锋」的硬汉形象赢得民心，然而灭罪假如采取的是宁枉毋纵的滥杀策略，后果却往往是得不偿失，无异于饮鸩止渴。菲律宾有一位名叫丹妮卡（Danica May）的五岁女童，近日就无辜命丧枪下，成为该国灭罪战争之中最年幼的牺牲者。

菲律宾虽然废除了死刑，不过杜特尔特容许警方对于毒贩格杀勿论，自他上台担任总统短短两个月以来，已有接近二千名怀疑毒贩被击毙，引起人权组织及联合国关注，促请这位「除恶务尽」的灭罪急先锋停止非法杀害疑犯。杜特尔特不以为然，一度口出狂言说要退出联合国，随后以「开玩笑」来打圆场。

格杀勿论既对怀疑毒贩不公平，亦容易殃及池鱼。丹妮卡的祖父加西亚被认定是毒贩，他为表清白，主动前往警局接受问话，几天后却有两名枪手骑电单车闯进其屋内开火，加西亚逃向浴室，孙女丹妮卡刚好从浴室步出，不幸头部中弹，送院途中不治身亡。加西亚亦身中三枪，目前在医院接受治疗。

如此血案带出三个问题，首先，被认定是毒贩的人，是不是应该得到申辩机会？其次，闯进别人屋内开火的枪手，是不是滥用私刑？最关键的问题当然是，五岁女童何罪之有，为什么要沦为枪下亡魂？

祖父与孙女遇袭，不期然令人想到菲律宾的「职业杀手」，不排除受雇于警方。英国传媒访问一位化名玛莉亚的女杀手，她自称隶属一个由三至四名女子组成的雇佣组织，专门暗杀毒贩，其老板据说是警员。女杀手受到器重，因为她们容易降低目标人物的戒备，已为人母的玛莉亚迄今已杀害六人，每次任务可有约三千四百港元报酬，与其他成员平分。玛莉亚对自己的所作所为非常后悔，她希望金盆洗手，但老板威胁退出者杀无赦，拒绝让她脱离杀手组织。

容许警方格杀勿论，并且由警方招揽职业杀手，菲律宾的所谓灭罪其实已超越了法治的底线，变成无法无天的人治。也许有人认为，毒贩害人不浅死有余辜，杜特尔特只不过「特事特办」替天行道罢了，否则其民意支持度不会高达百分之九十一。可是问题正正在于，「特事特办」能够带来长治久安吗？如果灭罪没有经过制度化的完善，格杀勿论会不会变质成为一种恐怖的管治手段？莫说五岁女童不应无辜被枪杀，就算是其他「政敌」，亦不该死于非命，然后被安插一个「他是怀疑毒贩」的罪名。

菲律宾的贩毒问题很大程度跟该国的贪污腐败密不可分，警方所杀的人未必全是真正的毒贩。即使有杀错不放过，若然没有制度化的反贪防腐，毒贩死得再多，依旧无补于事，因为幕后的贪官污吏继续为祸人间。说到底，灭罪的根本之道是防贪。

谈到反贪防腐，中国领导人无疑已踏出正确的一步，自从国家主席习近平上台以来，既打老虎又拍苍蝇，贪官污吏消除了不少，连「刑不上常委」的官场潜规则亦打破了，同样大快人心。然而中国的防贪工作始终尚待努力，原因是内地仍未建立起一套行之有效的典章制度，例如官员名下财产，还未有公告周知的规定。缺乏制度化的肃贪倡廉，内地贪官只能见一个打一个，并非长治久安之策。这亦足以说明，何以在老虎苍蝇打了这么多之后，中国至今还无法建立一个清廉强国的形象。

灭罪也好，防贪也好，人治模式绝不可取，「依法治国」靠的一定是制度化的法治 。

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