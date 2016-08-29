港报社评：储局控预期，年内加息只差迟早--经济日报8月29日

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
美国储局主席耶伦与副主席费沙唱双簧，推升市场对下月加息的预期。耶伦藉此宣示今年加息势在必行，市场莫掉以轻心。惟今年加息可一不可再，明年纵再加，料仅一次起两次止。
耶伦上周五在全球央行年会发表讲话，表明今年内加息理据渐强，却未明示加息时机，市场一度认为耶伦对加息决心仍未足，令加息预期不升反跌。但其后费沙却为耶伦「补飞」，几近明示9月很可能加息，激发加息预期飈升，利率期货显示，下月加息的机会率，由约3成飈升至4成2，年底前加息的机率更升至6成半。
耶伦与费沙唱双簧，应是要警惕市场，必须将年内加息此事挂在心头，就算9月加不成，12月亦极可能会加，以免市场继续沉醉在股市、债市的牛气之中，至加息到来之日才被吓醒，引爆金融市场不必要剧烈震荡。
正因如此，耶伦讲话未达预期效果，便惟有由费沙再作补白，以近乎「画公仔画出肠」的鹰派言词，唤起市场警觉。
惟下月的议息会议是否加息，还须端视本周五公布的7月份非农新增职位数据，能否续保强势，一如市场预期般增长达18万份。假若重蹈5月份数据般剧跌至1.1万份的意外，令9月加息触礁，亦盼市场对12月加息打醒十二分精神，莫掉轻心。
然而，若9月加息成真，会否如费沙所指般，今年可能加息两次？相信此机会并不高，皆因现时美国仍仅弱复苏，经济数据不时反覆，要加息一次已殊不容易。况且若9月加息后12月又加，在四个月内急加两次，与耶伦一向强调的缓慢加息步伐，明显不符。故一旦储局在9月加息，今年很可能提早「收炉」，何时再加息要留待明年再算。
而储局明年加息，很可能亦仅一次起、两次止。此因耶伦虽有推动利率正常化的决心，亦望多储存利率子弹，以备未来应对衰退的来临。惟行事向来谨慎的她，亦不希望加息步伐太急，令高处不胜寒的美股被推倒，徒掀金融大动荡，更不乐见美元因急加息大幅飈升，重创本已不强的复苏动力。故明年就算加息，次数仍有少没多、步伐有慢没快。
此应预示，储局加息虽难免令美元转强，但由于加息难急，美元滙价强亦强不到哪里；美股估值虽高，惟缓慢的加息步伐仍可为美股提供支撑，应不至令美国以至全球金融市场掀太大波涛。
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