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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 10:06 BJT

金属期市：美元走高情况下沪铜持于低位，伦敦市场适逢假日休市

美联储主席叶伦周五表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。

美国第二季经济增长速度被下修，企业大幅削减库存抵消了消费者支出急升的影响。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，对冲基金和基金经理在截至8月23日止当周，对纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货和期权的持仓回到净空头。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/张若琪 审校 许娜/戴素萍)

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