金属期市：美元走高情况下沪铜持于低位，伦敦市场适逢假日休市

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
美联储主席叶伦周五表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。
美国第二季经济增长速度被下修，企业大幅削减库存抵消了消费者支出急升的影响。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，对冲基金和基金经理在截至8月23日止当周，对纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货和期权的持仓回到净空头。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/张若琪 审校 许娜/戴素萍)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。