更正-芝加哥期市：小麦期货徘徊在三周低点附近，因全球供应充足

(更正：因英文原文有误，内文第三段应为大豆上周五“收低0.9%”，非“收高0.9%”) 路透悉尼8月29日 - 美国小麦期货周一小幅下跌，徘徊在三周低点附近，因全球供应充 足继续令期价承压；大豆和玉米期货均走坚。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦合约 跌0.1%报每蒲式耳4.07美元。上 周五该合约收挫3.8%，盘中触及4.05美元的8月5日以来低点。 CBOT交投最活跃的大豆合约 涨0.5%报每蒲式耳9.72-1/2美元，上周五收低0.9%。 主力玉米合约 也上涨0.5%至每蒲式耳3.26-1/2美元，上日收跌2.1%。 国际谷物理事会周四调升其对2016-17年度全球小麦产量预估至纪录高位。 Profarmer周五预估2016年美国玉米平均单产为每英亩170.2蒲式耳，总产量足以达到创 纪录的147.28亿蒲式耳。 Profarmer表示，基于每英亩平均单产49.3蒲式耳的预期，大豆产量料达创纪录的40.93 亿蒲式耳。 以下是0147GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 407.00 -0.5 -0.12% -3.95% 433.83 17 CBOT玉米 326.50 1.50 +0.46% -1.66% 337.11 31 CBOT大豆 972.50 5.25 +0.54% -0.31% 988.93 36 CBOT稻米 $9.95 $0.03 +0.25% +0.51% $10.00 41 美国原油 $47.0 -$0.57 -1.20% -0.55% $44.29 55 汇率 欧元/美元 $1.120 $0.000 +0.00% -0.74% 美元/澳元 0.7535 -0.003 -0.37% -1.05% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵/陈宗琦；审校 张若琪/许娜/张荻)