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货币新闻 | 2016年 8月 29日 星期一 12:37 BJT

更正-芝加哥期市：小麦期货徘徊在三周低点附近，因全球供应充足

(更正：因英文原文有误，内文第三段应为大豆上周五“收低0.9%”，非“收高0.9%”)
    路透悉尼8月29日 - 美国小麦期货周一小幅下跌，徘徊在三周低点附近，因全球供应充
足继续令期价承压；大豆和玉米期货均走坚。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦合约 跌0.1%报每蒲式耳4.07美元。上
周五该合约收挫3.8%，盘中触及4.05美元的8月5日以来低点。
    
    CBOT交投最活跃的大豆合约 涨0.5%报每蒲式耳9.72-1/2美元，上周五收低0.9%。

    主力玉米合约 也上涨0.5%至每蒲式耳3.26-1/2美元，上日收跌2.1%。
    
    国际谷物理事会周四调升其对2016-17年度全球小麦产量预估至纪录高位。 
    
    Profarmer周五预估2016年美国玉米平均单产为每英亩170.2蒲式耳，总产量足以达到创
纪录的147.28亿蒲式耳。
    
    Profarmer表示，基于每英亩平均单产49.3蒲式耳的预期，大豆产量料达创纪录的40.93
亿蒲式耳。

    以下是0147GMT报价：
    
        合约             价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           407.00     -0.5  -0.12%    -3.95%     433.83   17
    CBOT玉米           326.50     1.50  +0.46%    -1.66%     337.11   31
    CBOT大豆           972.50     5.25  +0.54%    -0.31%     988.93   36
    CBOT稻米            $9.95    $0.03  +0.25%    +0.51%     $10.00   41
    美国原油            $47.0   -$0.57  -1.20%    -0.55%     $44.29   55
    汇率
    欧元/美元          $1.120   $0.000  +0.00%    -0.74% 
    美元/澳元          0.7535   -0.003  -0.37%    -1.05%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 郑茵/陈宗琦；审校 张若琪/许娜/张荻)

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