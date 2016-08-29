更正-芝加哥期市：小麦期货徘徊在三周低点附近，因全球供应充足

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
(更正：因英文原文有误，内文第三段应为大豆上周五“收低0.9%”，非“收高0.9%”) 路透悉尼8月29日 - 美国小麦期货周一小幅下跌，徘徊在三周低点附近，因全球供应充 足继续令期价承压；大豆和玉米期货均走坚。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦合约 跌0.1%报每蒲式耳4.07美元。上 周五该合约收挫3.8%，盘中触及4.05美元的8月5日以来低点。 CBOT交投最活跃的大豆合约 涨0.5%报每蒲式耳9.72-1/2美元，上周五收低0.9%。 主力玉米合约 也上涨0.5%至每蒲式耳3.26-1/2美元，上日收跌2.1%。 国际谷物理事会周四调升其对2016-17年度全球小麦产量预估至纪录高位。 Profarmer周五预估2016年美国玉米平均单产为每英亩170.2蒲式耳，总产量足以达到创 纪录的147.28亿蒲式耳。 Profarmer表示，基于每英亩平均单产49.3蒲式耳的预期，大豆产量料达创纪录的40.93 亿蒲式耳。 以下是0147GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 407.00 -0.5 -0.12% -3.95% 433.83 17 CBOT玉米 326.50 1.50 +0.46% -1.66% 337.11 31 CBOT大豆 972.50 5.25 +0.54% -0.31% 988.93 36 CBOT稻米 $9.95 $0.03 +0.25% +0.51% $10.00 41 美国原油 $47.0 -$0.57 -1.20% -0.55% $44.29 55 汇率 欧元/美元 $1.120 $0.000 +0.00% -0.74% 美元/澳元 0.7535 -0.003 -0.37% -1.05% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵/陈宗琦；审校 张若琪/许娜/张荻)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。