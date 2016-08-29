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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 10:14 BJT

《中国央行票据未到期一览表》--8月29日

累计未到期余额: 1,114亿元人民币

    到期日 发行期限(月)  代码   发行收益率(%) 发行量(亿元)
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2016/9/10        36      1001079N    3.5000         851
     9/27        36      1001084N    3.5000          49 
    10/15        36      1001089N    3.5000          55
    10/29        36      1001094N    3.5000          59
    11/12        36      1001099N    3.5000         100

              当年累计：1,114(完)

 (整理 吕雯瑾；审校 侯向明)

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