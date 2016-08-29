日本已公布经济指标--2016/8/29

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 0.0% p +0.5% r 9月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.4% -0.4% 9月29日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 -0.5% -0.4% 9月29日 -- 工业生产(m/m) 6月 +2.3% r -2.6% r 8月30日 +0.8% 失业率 6月 3.1% @ 3.2% @ 8月29日 3.1% 贸易收支(亿日圆) 7月 顺差5,135 顺差6,928 9月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -2.2% -1.1% 8月29日 -0.9% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。