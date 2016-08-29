台湾债市：10年券发行前交易殖利率随美债扬升，美联储主席演说偏向鹰派

路透台北8月29日 - 台湾10年期公债105/11期 周一早盘发行前交易殖利率扬升。交易员指出，美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦演说略偏鹰派，美债殖利率明显弹升，令盘初台债殖利率走扬。

交易员表示，美国可能提早在9月升息的机率虽提高，惟FED主席叶伦也未言明升息时点，致令市场猜测仍多。台债方面，因第三季的新增筹码提供仍然不多，台债仍属卖方市场，令10年公债发行前交易殖利率虽扬升，但幅度倒也有限。

〞台债仍然是卖方市场，不过没有大量停损卖压。〞一位大型证券商交易员表示。

他也认为，美国及台湾的货币政策走向已脱钩许久，即便美国提早升息时程至9月，台湾央行顶多是维持利率不变，也不致跟着美国升息，因此持券卖压不重，殖利率弹幅受限。

另一家大型证券商交易员则认为，若是美债殖利率不继续大幅弹升，台10年公债105/11期发行前交易的殖利率预料盘整区间可能仍在0.63-0.67%之间，不致波动太大。

美国公债收益率周五攀升至逾一个月高位，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话后，投资者斟酌联储是否可能在9月会议上升息。市场认为，叶伦今日的讲话偏鹰派，但对升息时间含糊其辞。指标10年期公债 收益率报1.63%，为6月24日以来最高，高于讲话前的1.56%。

交易员预估，10年券105/11期发行前交易殖利率区间在0.64-0.66%。

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