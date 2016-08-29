台湾债市：10年券发行前交易殖利率随美债扬升，美联储主席演说偏向鹰派

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
路透台北8月29日 - 台湾10年期公债105/11期 周一早盘发行前交易殖利率扬升。交易员指出，美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦演说略偏鹰派，美债殖利率明显弹升，令盘初台债殖利率走扬。
交易员表示，美国可能提早在9月升息的机率虽提高，惟FED主席叶伦也未言明升息时点，致令市场猜测仍多。台债方面，因第三季的新增筹码提供仍然不多，台债仍属卖方市场，令10年公债发行前交易殖利率虽扬升，但幅度倒也有限。
〞台债仍然是卖方市场，不过没有大量停损卖压。〞一位大型证券商交易员表示。
他也认为，美国及台湾的货币政策走向已脱钩许久，即便美国提早升息时程至9月，台湾央行顶多是维持利率不变，也不致跟着美国升息，因此持券卖压不重，殖利率弹幅受限。
另一家大型证券商交易员则认为，若是美债殖利率不继续大幅弹升，台10年公债105/11期发行前交易的殖利率预料盘整区间可能仍在0.63-0.67%之间，不致波动太大。
美国公债收益率周五攀升至逾一个月高位，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话后，投资者斟酌联储是否可能在9月会议上升息。市场认为，叶伦今日的讲话偏鹰派，但对升息时间含糊其辞。指标10年期公债 收益率报1.63%，为6月24日以来最高，高于讲话前的1.56%。
交易员预估，10年券105/11期发行前交易殖利率区间在0.64-0.66%。
最新相关报导链接：
--《焦点》美联储主席叶伦称升息可能性增强，但投资者对近期行动仍将信将疑
--《综述》库存减少拖累美国第二季GDP增长，但预计经济第三季将强劲反弹 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。