重发-中国经济：发改委批复建设山东巨野至单县高速公路，总投资约90亿元

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
(重发以修改错字)
路透北京8月29日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复称，同意建设山东省巨野至单县（鲁皖界）公路，总投资约90亿元人民币，旨在完善国家高速公路网络，加快黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区建设。
发改委网站刊登批复全文称，路线起自菏泽市巨野县以北的王官屯枢纽，接已建成的济南至广州国家高速公路和日照至兰考国家高速公路，经大义、章缝、大田集、谢集、龙王庙，止于单县蔡堂镇前刘庄鲁皖界，接已建成的德州至上饶国家高速公路安徽砀山段，全长约115.5公里。
项目估算总投资约为90亿元（静态投资约为84.91亿元），其中项目资本金为22.5亿元，约占总投资的25%，由山东高速集团有限公司出资；其余67.5亿元资金利用国内银行贷款解决。（完）
欲览批复全文，请点击链接：here
欲浏览发改委中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 (发稿 李子木；审校 沈燕/乔艳红)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。