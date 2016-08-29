版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 10:45 BJT

重发-中国经济：发改委批复建设山东巨野至单县高速公路，总投资约90亿元

(重发以修改错字)

路透北京8月29日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复称，同意建设山东省巨野至单县（鲁皖界）公路，总投资约90亿元人民币，旨在完善国家高速公路网络，加快黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区建设。

发改委网站刊登批复全文称，路线起自菏泽市巨野县以北的王官屯枢纽，接已建成的济南至广州国家高速公路和日照至兰考国家高速公路，经大义、章缝、大田集、谢集、龙王庙，止于单县蔡堂镇前刘庄鲁皖界，接已建成的德州至上饶国家高速公路安徽砀山段，全长约115.5公里。

项目估算总投资约为90亿元（静态投资约为84.91亿元），其中项目资本金为22.5亿元，约占总投资的25%，由山东高速集团有限公司出资；其余67.5亿元资金利用国内银行贷款解决。（完）

欲览批复全文，请点击链接：here

欲浏览发改委中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 (发稿 李子木；审校 沈燕/乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐