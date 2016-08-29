版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 10:40 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元阻力位1.7400承压

0227GMT

* 澳元引领兑美元的普遍上涨之势

* 动能研究显示中性，5日、10日及20日移动均线交叉--没有明显的偏向

* 上周反弹走势停滞，但若收于1.7400上方，将重新点燃反弹之势

* 英国今日是公众假日，所以英镑可能处于观望态势，且流动性不佳

* 亚洲时段区间1.7311/1.7423分别构成第一道支撑/阻力位

(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐