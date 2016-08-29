《汇市简讯》英镑/澳元阻力位1.7400承压

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
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* 澳元引领兑美元的普遍上涨之势
* 动能研究显示中性，5日、10日及20日移动均线交叉--没有明显的偏向
* 上周反弹走势停滞，但若收于1.7400上方，将重新点燃反弹之势
* 英国今日是公众假日，所以英镑可能处于观望态势，且流动性不佳
* 亚洲时段区间1.7311/1.7423分别构成第一道支撑/阻力位
(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。