韩国金融市场：韩元韩股下跌，因美联储很快升息的可能性加大

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
起亚汽车 跌逾2%，SK化工 跌3.6%。 下跌和上涨个股分别为678档和142档。 三年期公债9月期货 跌0.08点至110.93。 0214GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,124.1 1,113.7 日圆/韩元 11.0012/18 11.0139 韩国公债期货 * 110.93 111.01 韩国综合股价指数 2,028.57 2,037.50 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王颖/杜明霞/张若琪 审校 于春红/孙茉莉/陈宗琦)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。