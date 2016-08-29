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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 10:47 BJT

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.28%，前次为1.25%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本
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