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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 12:29 BJT

《中国地方债发行日程表》--8月29日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *贵州省       40        3年      周四招标    一般地方债     9/2
               60        5年
               60        7年
               40       10年
              120        5年                  专项地方债     9/2
               80       10年
 *山东省       29.34     3年       9/5招标    一般地方债     9/6
               44.02     5年
               44.02     7年
               29.34    10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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