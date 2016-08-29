中国新债：进出口行周四将发行120亿元三期债，含五年浮息和10/20年固息

路透北京8月29日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(9月1日)在银行间债市招标发 行至多120亿元人民币的三期金融债，其中包括五年期Shibor基准浮息债，以及10年和20年 两期固息债。 上述五年期浮息债为今年该行第九期债第二次增发，基准利率为三个月上海银行间同业 拆放利率（Shibor）的5日均值 ，基本利差0.05%，按季度付息；10年期固息债是今年该行 第10期新发债，20年期为2015年第19期 增发债，票面利率为3.88%。 具体发行条款如下： 2015年第19期、今年第九期增发债和第10期新发债 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 5/10年：50亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 5年浮息（3个月Shibor基准）；10/20年固息 招标时间 9月1日上午10:00-11:30 招标方式 5/20年：单一价格中标(荷兰式) 10年：单一利率中标（荷兰式） 缴款日 9月5日 起息日 5年：8/15；10年：9/5；20年：1/12 发行期 9/1-9/5 上市日 9月7日 手续费 5年：0.1%；10年：0.15%；20年：0.2% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)