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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 11:06 BJT

中国新债：进出口行周四将发行120亿元三期债，含五年浮息和10/20年固息

路透北京8月29日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(9月1日)在银行间债市招标发
行至多120亿元人民币的三期金融债，其中包括五年期Shibor基准浮息债，以及10年和20年
两期固息债。
    
    上述五年期浮息债为今年该行第九期债第二次增发，基准利率为三个月上海银行间同业
拆放利率（Shibor）的5日均值 ，基本利差0.05%，按季度付息；10年期固息债是今年该行
第10期新发债，20年期为2015年第19期 增发债，票面利率为3.88%。
    
            
    具体发行条款如下：
 
                 2015年第19期、今年第九期增发债和第10期新发债
   -----------------------------------------------------------
    招标规模上限        5/10年：50亿元；20年：20亿元
    期限/计息方式       5年浮息（3个月Shibor基准）；10/20年固息
    招标时间            9月1日上午10:00-11:30
    招标方式            5/20年：单一价格中标(荷兰式)
                        10年：单一利率中标（荷兰式）
    缴款日              9月5日
    起息日              5年：8/15；10年：9/5；20年：1/12
    发行期              9/1-9/5
    上市日              9月7日
    手续费              5年：0.1%；10年：0.15%；20年：0.2%
   -----------------------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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