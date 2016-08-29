中国新债：进出口行周四将发行120亿元三期债，含五年浮息和10/20年固息

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
路透北京8月29日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(9月1日)在银行间债市招标发 行至多120亿元人民币的三期金融债，其中包括五年期Shibor基准浮息债，以及10年和20年 两期固息债。 上述五年期浮息债为今年该行第九期债第二次增发，基准利率为三个月上海银行间同业 拆放利率（Shibor）的5日均值 ，基本利差0.05%，按季度付息；10年期固息债是今年该行 第10期新发债，20年期为2015年第19期 增发债，票面利率为3.88%。 具体发行条款如下： 2015年第19期、今年第九期增发债和第10期新发债 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 5/10年：50亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 5年浮息（3个月Shibor基准）；10/20年固息 招标时间 9月1日上午10:00-11:30 招标方式 5/20年：单一价格中标(荷兰式) 10年：单一利率中标（荷兰式） 缴款日 9月5日 起息日 5年：8/15；10年：9/5；20年：1/12 发行期 9/1-9/5 上市日 9月7日 手续费 5年：0.1%；10年：0.15%；20年：0.2% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。