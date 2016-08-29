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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 11:10 BJT

台湾股市：盘中跟随周边市场下跌，台积电遭遇技术性抛售

电子类指数 跌0.7%，金融保险类指数 涨0.1%。

台积电跌1.1%，本月稍早曾创下纪录高点，于8月10日一举收于179.50台币。

友达光电 和群创光电 双双下滑2%左右。

兆丰金 跌0.5%。(完)

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