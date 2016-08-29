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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 11:12 BJT

《汇市简讯》美元指数持稳，动能研究显示中性格局

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* 亚洲时段持平，但与新兴亚币及商品货币相比，美元买气较佳

* 市场涨跌互见：E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油下跌1.2%，日经指数上涨2.2%，MSCI亚太地区(除日本外)股指下跌1.1%

* 动能研究显示小幅攀高，5日、10日及20日均线冲突--中性格局确立

* 走势受对美联储升息预期所牵动，本周五的非农就业报告将是关键

(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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