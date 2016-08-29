台湾股市：收盘随美股小跌，美联储主席演说偏鹰派不利股市

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透台北8月29日 - 台湾股市周一收盘小跌，分析师表示，受美国联邦储备理事会主席演说，市场解读美国可能提早升息影响，台股跟随美股下挫。惟台股大幅波动可能性仍小，短期先视摩台指明日结算后的走势变化。
台湾加权股价指数 收跌0.24%,至9,110.17点；今日成交初值 为648.25亿台币，上交易日修正后为658.16亿。
日盛投顾协理钟国忠认为，今日大型权值股受美股不佳影响而拉回，但或因摩台指明日结算的影响，今日仍有多头护住指数，令台股守在9,100点之上，但反观成交量能继续萎缩至600余亿台币。
〞这种量，只能撑盘，不能攻击。〞钟国忠说。他也认为，技术面的九日KD值目前在低档交叉正向上，台股能不能再向上攀升，只能靠量能冲大后才有可能。短期由于美联储可能提早升息的影响，或有可能出现外资调节台股的情况，因此先避开外资高持股的权重股等。
分析师预估，明日的台股指数区间料在9,000-9,200点。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上发表讲话。
8月摩台指 将在8月30日最后交易，今日下跌0.32%报339.6点。
本地时间14:23，亚洲主要股市大都下跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.96%。(完)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。