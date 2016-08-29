台湾股市：收盘随美股小跌，美联储主席演说偏鹰派不利股市

路透台北8月29日 - 台湾股市周一收盘小跌，分析师表示，受美国联邦储备理事会主席演说，市场解读美国可能提早升息影响，台股跟随美股下挫。惟台股大幅波动可能性仍小，短期先视摩台指明日结算后的走势变化。

台湾加权股价指数 收跌0.24%,至9,110.17点；今日成交初值 为648.25亿台币，上交易日修正后为658.16亿。

日盛投顾协理钟国忠认为，今日大型权值股受美股不佳影响而拉回，但或因摩台指明日结算的影响，今日仍有多头护住指数，令台股守在9,100点之上，但反观成交量能继续萎缩至600余亿台币。

〞这种量，只能撑盘，不能攻击。〞钟国忠说。他也认为，技术面的九日KD值目前在低档交叉正向上，台股能不能再向上攀升，只能靠量能冲大后才有可能。短期由于美联储可能提早升息的影响，或有可能出现外资调节台股的情况，因此先避开外资高持股的权重股等。

分析师预估，明日的台股指数区间料在9,000-9,200点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上发表讲话。

8月摩台指 将在8月30日最后交易，今日下跌0.32%报339.6点。