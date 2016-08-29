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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 11:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上涨至102.21高位，出口商卖盘退去

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* 日本出口商似已满足，美元/日圆上涨至102.21的新高

* 8月尚有一些残余的资金汇回潮，但目前焦点已是9月资金流动

* 传闻出口商将月度、季度以及日本财年半年度汇价水平看向102.50以上

* 今日有9.18亿美元行权价102.00-50的期权到期，明日有14亿美元行权价102.35-40的期权到期，帮助抑制上档。

* 小时图快速上升的一目均衡转换线切入位102.02是第一道支撑位

(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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