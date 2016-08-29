国际油市：8月23日当周投机客增持美国原油多仓至6月初以来最高

路透纽约8月26日 - 对冲基金及其他投机客在最近的一周增持美国原油多头仓位，且增幅创纪录最高，归因于外界猜测石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国下月将会达成冻产协议。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，截至8月23日当周，包括对冲基金在内的货币基金经理连续第三周增持美国原油期货和期权的净多头仓位，增至6月初以来最高。

投机客该周内在纽约和伦敦增持原油期货和期权总体仓位88,924口，至241,196口，创2006年有记录以来最大增幅。

投机客持有的美国原油空仓大降66,247口至96,985口，为两个月最低。这表明过去几天美国原油上涨在很大程度上是因为空头回补。

美国汽油市场最近也备受关注，因油品供应过剩可能打压原油需求。

不过，CFTC数据显示，投机客转为做多汽油，8月23日止当周汽油期货和期权的净多仓为15,079口。(完)