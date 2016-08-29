国际油市：8月23日当周投机客增持美国原油多仓至6月初以来最高

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透纽约8月26日 - 对冲基金及其他投机客在最近的一周增持美国原油多头仓位，且增幅创纪录最高，归因于外界猜测石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国下月将会达成冻产协议。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，截至8月23日当周，包括对冲基金在内的货币基金经理连续第三周增持美国原油期货和期权的净多头仓位，增至6月初以来最高。
投机客该周内在纽约和伦敦增持原油期货和期权总体仓位88,924口，至241,196口，创2006年有记录以来最大增幅。
投机客持有的美国原油空仓大降66,247口至96,985口，为两个月最低。这表明过去几天美国原油上涨在很大程度上是因为空头回补。
美国汽油市场最近也备受关注，因油品供应过剩可能打压原油需求。
不过，CFTC数据显示，投机客转为做多汽油，8月23日止当周汽油期货和期权的净多仓为15,079口。(完)
(编译 王兴亚；审校 高琦)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。