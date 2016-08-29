台湾货币市场：跨月短率微幅上扬，因龙头银行未能供应资金

* 跨月短率因龙头银行关门走高 * 短票利率往区间高位靠拢 记者 董永年 路透台北8月29日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一微幅上扬。资金调度人士指出，由于市场两大龙头型银 行未能供应充足资金，使得拆款利率因调度略见吃紧而走高，预料周三前市况将偏紧俏。 他们表示，两大龙头型银行不是没开门，就是只露一点缝隙，其他银行眼见水库闸门关闭也坐地起价，纷 纷跟进调整跨月拆款利率，对大型票券商两周利率从上日的0.29%走扬至0.30%。 〞月底大型银行会比较保守。〞一票券商交易员说。 不过资金调度人士也称，由于银行间累计超额准备已达9,435亿台币，且本提存期只到9月2日就结束，银 行为去化滥头寸，可能在31日即可放出资金，因此紧张状况不会维持太久。 本地时间14:19 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.820 31.672 台湾加权股价指数<.TWII 9,110.17 9,131.72 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.230% 0.176-0.240% --一周拆款利率区间 0.175-0.300% 0.176-0.300% --两周拆款利率区间 0.240-0.300% 0.180-0.300% **短票利率微升** 短票方面，一大型票券商交易员指出，今日受龙头指标性银行没开门影响，短票利率略为走高。 大型票券交易员也称，由于其他银行也跟进调整买票利率，因此月底前区间低位或仍有走高空间，不过大 幅上扬机率有限。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.288%，区间在0.28-0.33%，成交金额为90.84 亿台币；前日加权平均利率在0.283%，区间在0.25-0.29%，成交金额为90.84亿台币。 今日央行定存单到期金额为3,471.5亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共9,994亿台币；分别为周二2,235亿、周三2,318.5亿、周四1,437亿及周五532亿。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为366亿台币，累计至周日为止超额准备9,435亿台币、加 计前期1%的超额准备为1兆431亿台币。 **RP尚且平稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，进入月底，尚未感受到投信回钱压力，不过承作利率偏低 的票券商已开始出现回钱。 一大型证券交易员指出，今日投信资金状况平平，还没有面临客户赎回压力，但明、后天如何还要持续观 察。 一大型票券交易员则表示，受投信与银行端短天期资金回钱较多影响，今日资金稍缺，不过找其他银行调 度仍绰绰有余。 今日有法国兴业银行3.9亿美元国际板债券交割，本周主要债券交割紧缩因子尚有周二美国银行发行8.52 亿美元国际板债券、星展银行发行1.4亿美元国际板债券。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也与上日相似。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利 率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平 上日。(完) (审校 林高丽)