台湾货币市场：跨月短率微幅上扬，因龙头银行未能供应资金

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
* 跨月短率因龙头银行关门走高 * 短票利率往区间高位靠拢 记者 董永年 路透台北8月29日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一微幅上扬。资金调度人士指出，由于市场两大龙头型银 行未能供应充足资金，使得拆款利率因调度略见吃紧而走高，预料周三前市况将偏紧俏。 他们表示，两大龙头型银行不是没开门，就是只露一点缝隙，其他银行眼见水库闸门关闭也坐地起价，纷 纷跟进调整跨月拆款利率，对大型票券商两周利率从上日的0.29%走扬至0.30%。 〞月底大型银行会比较保守。〞一票券商交易员说。 不过资金调度人士也称，由于银行间累计超额准备已达9,435亿台币，且本提存期只到9月2日就结束，银 行为去化滥头寸，可能在31日即可放出资金，因此紧张状况不会维持太久。 本地时间14:19 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.820 31.672 台湾加权股价指数<.TWII 9,110.17 9,131.72 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.230% 0.176-0.240% --一周拆款利率区间 0.175-0.300% 0.176-0.300% --两周拆款利率区间 0.240-0.300% 0.180-0.300% **短票利率微升** 短票方面，一大型票券商交易员指出，今日受龙头指标性银行没开门影响，短票利率略为走高。 大型票券交易员也称，由于其他银行也跟进调整买票利率，因此月底前区间低位或仍有走高空间，不过大 幅上扬机率有限。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.288%，区间在0.28-0.33%，成交金额为90.84 亿台币；前日加权平均利率在0.283%，区间在0.25-0.29%，成交金额为90.84亿台币。 今日央行定存单到期金额为3,471.5亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共9,994亿台币；分别为周二2,235亿、周三2,318.5亿、周四1,437亿及周五532亿。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为366亿台币，累计至周日为止超额准备9,435亿台币、加 计前期1%的超额准备为1兆431亿台币。 **RP尚且平稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，进入月底，尚未感受到投信回钱压力，不过承作利率偏低 的票券商已开始出现回钱。 一大型证券交易员指出，今日投信资金状况平平，还没有面临客户赎回压力，但明、后天如何还要持续观 察。 一大型票券交易员则表示，受投信与银行端短天期资金回钱较多影响，今日资金稍缺，不过找其他银行调 度仍绰绰有余。 今日有法国兴业银行3.9亿美元国际板债券交割，本周主要债券交割紧缩因子尚有周二美国银行发行8.52 亿美元国际板债券、星展银行发行1.4亿美元国际板债券。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也与上日相似。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利 率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平 上日。(完) (审校 林高丽)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。