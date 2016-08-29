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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 12:00 BJT

中国新债：山东下周一招标发行146.72亿元一般地方债，期限3-10年

路透上海8月29日 - 中国山东省财政厅周一公告，将于下周一(9月5日)招标发行总额14
6.72亿元人民币一般地方债，全部为置换债券，期限含三年、五年、七年和10年。
    
    上述债券为山东省今年第三批一般地方债，上海新世纪资信评估公司对债券评级为AAA
。
            
    具体发行规模和招标时间如下：   
     类别         期限     规模(亿元)        招标时间          发行期
   一般债券       三年          29.34  9月5日上午10:00-10:40   9月6日
                  五年          44.02                                  
                  七年          44.02                                  
                  10年          29.34                                  
                  总计         146.72                                  
     
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
   财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 而截至目前，今年地方债发行规模已逾4.62万亿元。(完)

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 (发稿 边竞； 审校 乔艳红)

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