中国汇市：人民币早盘跌幅收窄，美加息预期升温反成客盘结汇良机

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
* 人民币早盘跌幅收窄，中间价大跌逾360点至一个月新低
* 隔夜头寸离场加上客盘结汇，快速收窄盘初跌幅
* 大行维稳压力明显下降，央行仍有意让市场决定汇率
* 美联储升息预期升温，但短期汇价料延续宽幅震荡
路透上海8月29日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价小幅下跌，明显收窄盘初跌幅；中间价则大跌逾360点至一个月新低。交易员称，美联储主席叶伦上周鹰派言论提振美联储年内加息预期，但预计落点仍会在12月，预计三季度结束前人民币料不具备大幅贬值空间。
他们并指出，今日开盘后随即有隔夜美元头寸出来结汇，部分客盘也认为6.68元附近是结汇良机，共同助力人民币收窄跌幅；由于客盘结汇意愿明显上升，市场预期分化，大行维稳压力亦较7月明显缓和，中间价也可看出央行仍有意让市场决定汇率。
“今天flow（客盘）比较平衡，大行不来问题也不大，跟之前还是有些不一样的，只要市场不乱，管理层也没必要恪守某个具体点位，让客户自己去想，客户如果决定现在人民币没高估多少，自己会出来结的。”一中资行交易员称。
北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.6730元，开盘则大跌至6.6850元创逾一个月新低；上日收报6.6688元，夜盘终报6.669元。今日人民币兑美元中间价 报6.6856元，上日中间价为6.6488元。人民币兑美元即期成交额 为92.85亿美元，上日半日为91.49亿美元。
全球汇市方面，美元周一在亚洲市场交投持坚，此前美联储主席叶伦就美国经济与发表乐观谈话，交易员调升对美国升息的押注。美指日内持稳于95.551，距离周五所及高位、8月16日来最高水平95.594不远。
在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行官员会议上，美联储主席叶伦称，美国劳动力市场改善，经济适度增长的预期增强了升息可能性。根据CME的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，9月升息的可能性从叶伦讲话前的24%提高至36%，12月升息可能性升至逾60%。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.04%至94.09；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数微升至94.84。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.83元, 上日尾盘为6.8263元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6877元, 上一交易日尾盘报6.694元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6753；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。