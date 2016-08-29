中国汇市：人民币早盘跌幅收窄，美加息预期升温反成客盘结汇良机

* 人民币早盘跌幅收窄，中间价大跌逾360点至一个月新低

* 隔夜头寸离场加上客盘结汇，快速收窄盘初跌幅

* 大行维稳压力明显下降，央行仍有意让市场决定汇率

* 美联储升息预期升温，但短期汇价料延续宽幅震荡

路透上海8月29日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价小幅下跌，明显收窄盘初跌幅；中间价则大跌逾360点至一个月新低。交易员称，美联储主席叶伦上周鹰派言论提振美联储年内加息预期，但预计落点仍会在12月，预计三季度结束前人民币料不具备大幅贬值空间。

他们并指出，今日开盘后随即有隔夜美元头寸出来结汇，部分客盘也认为6.68元附近是结汇良机，共同助力人民币收窄跌幅；由于客盘结汇意愿明显上升，市场预期分化，大行维稳压力亦较7月明显缓和，中间价也可看出央行仍有意让市场决定汇率。

“今天flow（客盘）比较平衡，大行不来问题也不大，跟之前还是有些不一样的，只要市场不乱，管理层也没必要恪守某个具体点位，让客户自己去想，客户如果决定现在人民币没高估多少，自己会出来结的。”一中资行交易员称。

北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.6730元，开盘则大跌至6.6850元创逾一个月新低；上日收报6.6688元，夜盘终报6.669元。今日人民币兑美元中间价 报6.6856元，上日中间价为6.6488元。人民币兑美元即期成交额 为92.85亿美元，上日半日为91.49亿美元。

全球汇市方面，美元周一在亚洲市场交投持坚，此前美联储主席叶伦就美国经济与发表乐观谈话，交易员调升对美国升息的押注。美指日内持稳于95.551，距离周五所及高位、8月16日来最高水平95.594不远。

在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行官员会议上，美联储主席叶伦称，美国劳动力市场改善，经济适度增长的预期增强了升息可能性。根据CME的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，9月升息的可能性从叶伦讲话前的24%提高至36%，12月升息可能性升至逾60%。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.04%至94.09；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数微升至94.84。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.83元, 上日尾盘为6.8263元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6877元, 上一交易日尾盘报6.694元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6753；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。