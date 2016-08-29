中国货币市场：资金继续缓解惟隔夜供给仍受限，月末临近料延续当前格局

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透北京8月29日 - 中国银行间市场周一资金面继续缓解，流动性供给改善，不过大行 隔夜融出仍然有所减少，隔夜利率亦有所上行。交易员称，降杠杆背景下大行加大稍长期限 资金融出，隔夜供给占比降低；目前临近月末，若无意外因素，流动性料仍将维持当下隔夜 略紧，其他期限供给较多的格局。 “整个倒是不紧了，不过隔夜利率有点上，匿名点击上面，国开不放隔夜，放的全是七 天，中介和国开报量也一样，要求隔夜和七天搭配着出。”华北一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，早上开盘有点紧，这会好多了，各个品种供给都有，“资金 松紧主要看大行供给，今天相对来说就是各个品种有供给吧，但也不是说很泛滥的那种，隔 夜相对少一点，利率也上了一点。”。 她并称，目前临近月末，同时大行融出的较长期限资金偏多，其融出意愿也会向长期资 金倾斜，所以短期资金供给就会缩减，这周感觉总体并不会特别的宽松。 “但平掉（头寸）也应该不会有问题，就是价格的问题吧。”她补充称。 中国央行公开市场今日共进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期 300亿元。据今日到期的逆回购和央票计算，单日将净投放315亿元。 据路透统计，本周公开市场共有5,350亿元逆回购到期，均为七天品种，其中今日到期1 ,100亿元。此外，上周六(27日)还有515亿元央票到期，顺延至今日到帐，对市场实现相应 资金投放。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0717 2.0269 +4.48 七天 2.2863 2.3707 -8.44 14天 2.4202 2.4435 -2.33 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6800 2.8000 -12.00 七天 2.5650 2.3850 +18.00 14天 2.6150 2.5500 +6.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.0900 2.0500 +4.00 > 七天 2.4400 2.6000 -16.00 14天<CN14DRPFIX=CFXS 2.6500 2.7500 -10.00 > Shibor 其中:隔夜 2.0490 2.0440 +0.50 七天 2.3640 2.3620 +0.20 三个月 2.7950 2.7960 -0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。