中国货币市场：资金继续缓解惟隔夜供给仍受限，月末临近料延续当前格局

路透北京8月29日 - 中国银行间市场周一资金面继续缓解，流动性供给改善，不过大行 隔夜融出仍然有所减少，隔夜利率亦有所上行。交易员称，降杠杆背景下大行加大稍长期限 资金融出，隔夜供给占比降低；目前临近月末，若无意外因素，流动性料仍将维持当下隔夜 略紧，其他期限供给较多的格局。 “整个倒是不紧了，不过隔夜利率有点上，匿名点击上面，国开不放隔夜，放的全是七 天，中介和国开报量也一样，要求隔夜和七天搭配着出。”华北一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，早上开盘有点紧，这会好多了，各个品种供给都有，“资金 松紧主要看大行供给，今天相对来说就是各个品种有供给吧，但也不是说很泛滥的那种，隔 夜相对少一点，利率也上了一点。”。 她并称，目前临近月末，同时大行融出的较长期限资金偏多，其融出意愿也会向长期资 金倾斜，所以短期资金供给就会缩减，这周感觉总体并不会特别的宽松。 “但平掉（头寸）也应该不会有问题，就是价格的问题吧。”她补充称。 中国央行公开市场今日共进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期 300亿元。据今日到期的逆回购和央票计算，单日将净投放315亿元。 据路透统计，本周公开市场共有5,350亿元逆回购到期，均为七天品种，其中今日到期1 ,100亿元。此外，上周六(27日)还有515亿元央票到期，顺延至今日到帐，对市场实现相应 资金投放。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0717 2.0269 +4.48 七天 2.2863 2.3707 -8.44 14天 2.4202 2.4435 -2.33 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6800 2.8000 -12.00 七天 2.5650 2.3850 +18.00 14天 2.6150 2.5500 +6.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.0900 2.0500 +4.00 > 七天 2.4400 2.6000 -16.00 14天<CN14DRPFIX=CFXS 2.6500 2.7500 -10.00 > Shibor 其中:隔夜 2.0490 2.0440 +0.50 七天 2.3640 2.3620 +0.20 三个月 2.7950 2.7960 -0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)