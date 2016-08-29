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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 12:12 BJT

中国货币市场：资金继续缓解惟隔夜供给仍受限，月末临近料延续当前格局

路透北京8月29日 - 中国银行间市场周一资金面继续缓解，流动性供给改善，不过大行
隔夜融出仍然有所减少，隔夜利率亦有所上行。交易员称，降杠杆背景下大行加大稍长期限
资金融出，隔夜供给占比降低；目前临近月末，若无意外因素，流动性料仍将维持当下隔夜
略紧，其他期限供给较多的格局。
    
    “整个倒是不紧了，不过隔夜利率有点上，匿名点击上面，国开不放隔夜，放的全是七
天，中介和国开报量也一样，要求隔夜和七天搭配着出。”华北一银行交易员说。
    
    华东一银行交易员亦表示，早上开盘有点紧，这会好多了，各个品种供给都有，“资金
松紧主要看大行供给，今天相对来说就是各个品种有供给吧，但也不是说很泛滥的那种，隔
夜相对少一点，利率也上了一点。”。
    
    她并称，目前临近月末，同时大行融出的较长期限资金偏多，其融出意愿也会向长期资
金倾斜，所以短期资金供给就会缩减，这周感觉总体并不会特别的宽松。
    
    “但平掉（头寸）也应该不会有问题，就是价格的问题吧。”她补充称。
    
    中国央行公开市场今日共进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期
300亿元。据今日到期的逆回购和央票计算，单日将净投放315亿元。 
    
    据路透统计，本周公开市场共有5,350亿元逆回购到期，均为七天品种，其中今日到期1
,100亿元。此外，上周六(27日)还有515亿元央票到期，顺延至今日到帐，对市场实现相应
资金投放。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
    
 北京时间11:58              今日(%)  上日(%)  变动(bp
                                              )
 质押式回购加权平均利率                              
  其中:隔夜                  2.0717   2.0269    +4.48
      七天                   2.2863   2.3707    -8.44
                                              
      14天                   2.4202   2.4435    -2.33
                                              
 上海证交所质押式回购利率                            
  其中:隔夜                  2.6800   2.8000   -12.00
                                              
      七天                   2.5650   2.3850   +18.00
                                              
      14天                   2.6150   2.5500    +6.50
                                              
 回购定盘利率                                        
  其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.0900   2.0500    +4.00
 >                                            
      七天                   2.4400   2.6000   -16.00
                                              
      14天<CN14DRPFIX=CFXS   2.6500   2.7500   -10.00
 >                                            
 Shibor                                              
   其中:隔夜                 2.0490   2.0440    +0.50
                                              
       七天                  2.3640   2.3620    +0.20
                                              
       三个月                2.7950   2.7960    -0.10
                                              
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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