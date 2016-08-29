《路透晚报》--8月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国希望借成功举办G20峰会展现大国地位，但疑心西方搅局

本周末中国举办20国集团(G20)领导人峰会时，希望借此巩固其作为全球大国的地位，但却疑心西方及其盟友会不给自己在国际舞台上的应有地位。确保不出现这种状况，将是中国国家主席习近平优先考虑的问题之一，也是中国评价G20峰会成功与否的一个关键指标。

--中国经济：企业囤积现金，令当局认为继续放宽货币政策无用--消息

表面来看，中国人民银行还可以通过降息来提振经济，但消息人士称，有证据表明企业正囤积现金而不是投资，这让决策层认为进一步放松政策没有好处；而除非中国经济面临增速跌破6.5%的重大风险，否则决策者不会认为有必要降息或降准。

--中国人事：陈全国出任新疆自治区党委书记，张春贤不再兼任另有任用--新华

新华社报导称，中国中共中央决定，陈全国任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。而张春贤不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用。

--中国经济：迫切需从高速增长向高效增长转型，减少无效和低端供给--专家

人民日报刊载国务院发展研究中心副主任王一鸣文章称，中国迫切需要从高速增长向高效增长的转型，新一轮转型的主线就是供给侧结构性改革，当前最迫切的主要是三件事，包括减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给和着力推进体制机制改革。

--路透调查：中国8月官方制造业PMI预计持平在49.9，经济下行压力不减

路透综合35家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为49.9，同上月持平，仍处于荣枯线之下，显示经济下行压力不减。不过分析人士认为，随着中国降成本举措的逐步见效，8月经济不会出现明显下滑，总体会保持相对稳定状态。

--中国数据：7月工业利润增速创四个月新高，但复苏前景仍面临考验

受销售加快、单位成本和费用降幅加大等影响，中国7月工业企业利润同比增速加快至11%的四个月高点；但市场需求未见明显改观，以及产能过剩等问题仍然制约未来利润的复苏。

--中国经济：降低“五险一金”缴费率拉动今年GDP增长约0.137个百分点--发改委

中国国家发改委称，中国下调社保缴费率政策可大幅降低企业用工成本。假定企业减负部分以50%比例分别转化为职工增收和企业投资建设，按照以往投资和消费与GDP弹性关系推算，并扣除政策抵消效应，可拉动2016年GDP增长约0.137个百分点。

--中国经济：国务院第三次大督查9月中旬启动，旨确保完成全年经济发展目标

新华社周日报导，中国国务院第三次大督查近日全面启动，将于9月18日派出20个督查组赴各地区和国务院有关部门开展实地督查。督查重点包括保持经济平稳发展、推进供给侧结构性改革、促进创新驱动发展、保障和改善民生等四方面工作23项重点内容，以确保完成全年经济社会发展主要目标任务。

--中国经济：2016中国企业500强营收同比首降，国家电网首次排名榜首

中国企业联合会和中国企业家协会周六联合发布2016中国企业500强榜单显示，500强企业营业收入总额较上年下降0.07%，为该榜单连续发布15年来首次下降，主要是因为营业收入出现负增长的企业数量大幅增加。其中，国家电网以2.07万亿元人民币的营业收入首次排名榜首。

--香港数据：7月零售销售货值按年跌幅收窄至7.7%，连续17个月下滑

香港政府统计处公布，7月零售业总销货值按年跌幅略为收窄至7.7%，但已连续17个月下滑，珠宝首饰、钟表及名贵礼物继续带领跌势，而市民消费意欲仍然审慎。

【金融】

--中国金融：债转股方案有望近期出台，首批试点以国有大行为主--报载

中国证券报报导，由国家发改委牵头制定的债转股方案有望近期出台，最快可能在9月中下旬；方案将遵循市场化、法治化原则，商业银行或是主导方之一，首批试点银行可能以国有大型商业银行为主。

--中国证券：上海国资委将鼓励国企积极利用创新工具，加大资本运作

中国上海市国资委副主任林益彬表示，上海国资委将继续鼓励和支持旗下国资流通平台和企业集团，积极利用创新工具，加大资本运作力度，优化资源配置。

--中国金融：银行业理财登记托管中心成立，资本金10亿元--中债登

中国中央国债登记结算公司称，经财政部、银监会同意，中债登公司全资设立银行业理财登记托管中心有限公司；该公司实行公司制，资本金10亿元人民币，其业务由银监会监管。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》期现货重回颓势，美联储升息音调上升添忧虑

中国银行间债市现券收益率及IRS（利率互换）整体反弹，国债期货亦基本抹去上日升幅；美联储主席有关货币政策的最新讲话明显偏向鹰派，其升息音调上升增添债市忧虑，此外周末公布的中国最新工业企业利润数据强于预期，也令机构情绪暂偏向谨慎。

--《中国新债预测》国开行三期债预计定位低于二级，资金缓解助益需求

中国国家开发银行周二将招标发行三、七、10年三期固 息债。路透调查显示，资金紧势明显缓解，今日农发行一级招标结果显示需求仍然相对充裕 ，尤其长端品种，惟二级市场情绪依然偏弱，故预计明日国开债招标定位将略低于二级，其 中10年期品种料更为偏低，预测均值分别落在2.74%，3.12%和3.08%。

--中国债市：上清所修订回购质押券管理规程，细化不同评级券折扣率标准

继7月中证登发布交易所信用债质押回购折算率新规后，主要承担银行间债市后台托管的中国银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）亦对有关质押券管理进行调整，其中进一步细化了各评级质押券的折扣率标准，其中AA-及以下主体评级质押券折扣率仅为40%。

【外汇】

--中国汇市：人民币震荡收跌至逾一个月新低，美加息预期升温午盘购汇增强

人民币兑美元即期震荡收跌，中间价大跌逾360点，均至逾一个月新低。交易员称，美联储主席叶伦上周鹰派言论提振美联储年内加息预期，但预计落点仍会在11-12月，预计三季度结束前人民币不具备大幅贬值空间。

--路透专访：借道地方债离岸发行，资本项推人民币国际化大有可为--专家

随人民币结束单边升值，自2009年以来快速发展的人民币国际化进程明显放缓。中国社科院专家认为，之前依靠贸易项下输出人民币来推进国际化的模式短期难有快速进展，但趁中国加入SDR东风，资本项下推进人民币国际化仍大有可为，其中地方政府债券的离岸发行就有可能成为一个突破口。

--中国外汇：外储过剩可考虑适度松绑，短中期目标定位不低于2万亿美元--专家

财新援引国家发改委国际合作中心首席经济学家万喆称，当前中国外汇储备处于过剩状态，新时期可在其他政策的配合下考虑为外汇储备适度松绑，可将短中期目标定位不低于2万亿美元。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.09

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.04%至94.09；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数微升至94.84。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指近收平，大盘反弹量能不足维持横向震荡

中国股市沪综指近收平。分析师指出，周末公布的工业利润数据有所好转，对市场有一定支撑，但大盘反弹量能不足，维持横向震荡，整体市场运行较平稳，料有待多头进一步蓄势后再度上行。

--中港个股：中国神华料煤价不会一直上涨，只会在区间之内

神华能源称，预计煤价不会一直上涨，只会在区间之内。公司董事长张玉卓表示，国家自5月严格执行每年276个工作日制度（去产能政策）以来，煤价出现阶段性上涨，但一些在建的大型煤矿产能还没释放，因此认为煤价不会一直上涨，只会在区间之内。

--中港股业绩：中国石化中期净利同比下降22%，大幅压缩资本开支

中国石化今年上半年净利同比下降22%，因油气业务亏损扩大；为应对外部经营形势变化，上半年的资本开支仅完成全年目标的13%。

--中港股业绩：中国太保上半年净利同比下降45.6%，因投资收益下降等

中国太保上半年实现净利61.42亿元人民币，同比下降45.6%，与之前的预告一致，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。上半年公司实现营业收入1,447.06亿元，同比增长7.6%，每股收益0.68元。[中港股业绩：中国太保上半年净利同比下降45.6%，因投资收益下降等]

--港股业绩：康师傅第二季净利同比大跌87%，第三季趋势见改善

将被剔除蓝筹股之列的康师傅公布，今年第二季度净利同比大跌逾87%，受累饮品和方便面销售下滑，及公司加大广告投入令分销成本上升所致。

--中股业绩：贵州茅台上半年净利润88亿元，同比增长11.59%

贵州茅台上半年实现净利润88亿元人民币，同比增长11.59%，增速较一季度略有下降。上半年实现营业收入182亿元，同比增长15.18%；基本每股收益为7.01元。

--中股业绩：上港集团上半年实现净利29.17亿元，同比下降5.83%

上海国际港务(集团)股份有限公司公布半年报，上半年实现净利润29.17亿元人民币，同比下降5.83%；因全球航运市场运力仍然过剩，航运企业经营绩效仍未见明显好转，受经贸与航运等因素的影响，港口行业相关业务增速趋缓。

--中国金融：华龙证券拟增发股份募资至多100亿元，增加资本金

在中国中小企业股份转让系统挂牌的中型券商--华龙证券股份有限公司近日宣布，拟定向增发股份募资至多100亿元人民币，用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

--中国个股：招商蛇口及华侨城中标深圳国际会展中心地块，中标价310亿元

中国招商局蛇口公告称，其与华侨城000069.SZ合组股权各半的项目公司，已中标深圳国际会展中心一期及配套用地项目，中标价格为310亿元。

--中国企业：中信集团投入千万级别人民币打造云平台，未来投资或至亿级

中国中信集团有限公司宣布上线基础设施云平台，首期投入将达千万级人民币，重点建设作为赋能平台的中信产业云网，未来投资可能将达到亿级。

--投行观点：A股公司中报业绩与预期相符，对市场有正面提振--瑞银

瑞银证券中国首席策略分析师高挺在最新策略报告指出，就目前而言，上半年A股盈利增速较一季度有所放缓、但仍然稳健，基本与其预判相符，对市场应有正面提振作用。维持全年A股非金融企业盈利整体增长7.5%，金融企业盈利整体下滑5%，总体零增长的预测不变。

--惠誉：中国强劲的住房销量将降低至更为可持续的水平