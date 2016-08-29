中国债市动态：期现货齐步小幅走弱，美国加息预期升温增添忧虑

路透上海8月29日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅走升，国债期货亦走跌。交易人士表示，美联储最新表态令加息预期可能性增强等添不确定性，令上周五稍显暖意的债市收益率掉头反弹，惟幅度比较有限。

交易员并指出，短期央行降杠杆对债市冲击有所平复，但是市场情绪依然脆弱，谨慎心态仍存，虽然短期收益率大幅上行的可能性不大，但是下行亦乏力，料维持震荡概率较大。

“收益率上了2-3个基点左右吧，回到周五开盘的时候了，国债期货也把上周五的涨幅吐回去了 。”上海一银行交易员称，美联储表态增添市场疑虑情绪，而周末公布的中国工业企业利润数据也比较超预期。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周五表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上发表讲话，她没有具体说明美联储会在何时加息，投资人对即将升息仍持怀疑态度。

受销售加快、单位成本和费用降幅加大等影响，上周六公布的中国7月工业企业利润同比增速加快至四个月高点；但市场需求未见明显改观，以及产能过剩等问题仍然制约未来利润的复苏。

上述交易员并表示，短期中国央行降杠杆的目的算是达到了，隔夜成交量明显下来了，而且今天的隔夜开盘价也有所上调，跟七天加权利率的利差也有所缩窄，接下来还得看看央行后续还会有什么进一步动作。

“最近(债市)估计就震荡，大幅上行或下行空间都不大吧，”他称。

央行公开市场今日将共进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期300亿元。据今日到期的逆回购和央票计算，单日将净投放315亿元。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1650%/3.1590%，上日为3.1375%/3.1335%。