中国债市动态：期现货齐步小幅走弱，美国加息预期升温增添忧虑

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透上海8月29日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅走升，国债期货亦走跌。交易人士表示，美联储最新表态令加息预期可能性增强等添不确定性，令上周五稍显暖意的债市收益率掉头反弹，惟幅度比较有限。
交易员并指出，短期央行降杠杆对债市冲击有所平复，但是市场情绪依然脆弱，谨慎心态仍存，虽然短期收益率大幅上行的可能性不大，但是下行亦乏力，料维持震荡概率较大。
“收益率上了2-3个基点左右吧，回到周五开盘的时候了，国债期货也把上周五的涨幅吐回去了 。”上海一银行交易员称，美联储表态增添市场疑虑情绪，而周末公布的中国工业企业利润数据也比较超预期。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周五表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上发表讲话，她没有具体说明美联储会在何时加息，投资人对即将升息仍持怀疑态度。
受销售加快、单位成本和费用降幅加大等影响，上周六公布的中国7月工业企业利润同比增速加快至四个月高点；但市场需求未见明显改观，以及产能过剩等问题仍然制约未来利润的复苏。
上述交易员并表示，短期中国央行降杠杆的目的算是达到了，隔夜成交量明显下来了，而且今天的隔夜开盘价也有所上调，跟七天加权利率的利差也有所缩窄，接下来还得看看央行后续还会有什么进一步动作。
“最近(债市)估计就震荡，大幅上行或下行空间都不大吧，”他称。
央行公开市场今日将共进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期300亿元。据今日到期的逆回购和央票计算，单日将净投放315亿元。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1650%/3.1590%，上日为3.1375%/3.1335%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.400元人民币，较上日结算价跌0.11%；10年期国债主力合约T1612 收报100.905元，较上日结算价跌0.23%。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。