版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 12:21 BJT

标题新闻：越南8月工业生产指数较上年同期上升约7.3%，1-8月同比上升6.9%--统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐