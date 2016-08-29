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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 15:47 BJT

《中国金融债发行日程表》--8月29日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行        50              1      *2.1850%       固息增发债    8/30-8/31
                50              3      *2.8061%
                50              5      *2.9447%
                30              7      *3.1354%
                60             10      *3.1482%
                   (2016年第19、20、21、17和18期增发债)   
 *国开行      至多36            3       周二招标      固息增发债      8/31
              至多40            7                     固息增发债    8/31-9/1
              至多100          10                     固息增发债    8/31-9/1
                   (2016年第八、七和13期增发债)       
 
 *进出口行    至多50            5       周四招标      浮息增发债    9/1-9/5 
                                                  （3M Shibor基准）                  
              至多50           10                     固息金融债
              至多20           20                     固息增发债
               (今年第九期增发债、第10期新发债以及2015年第19期增发债)   
  进出口行      50              3      *2.7549%       固息增发债    8/25-8/29
                50             10      *3.1479%
                          (今年第七、三期增发债) 
 
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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