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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 12:58 BJT

日本债市：公债价格全线下跌，因央行购债操作结果不佳且美债走软

美国公债价格周五下跌，收益率升至逾一个月高点，因投资人思考美联储是否有可能在
9月会议升息，在这之前美联储主席发表了立场强硬但未有定论的说法。
    
  
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.185%     -0.5   -0.180%
    五年期公债        -0.165%     +1.0   -0.175%
    10年期公债       -0.065%     +1.0   -0.075%
    20年期公债        0.295%     +2.5    0.270%
    30年期公债        0.375%     +3.0    0.345%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.45    -0.02    151.47
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价      

 (编译 王兴亚/张明钧; 审校 杜明霞/张若琪)

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