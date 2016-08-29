日本债市：公债价格全线下跌，因央行购债操作结果不佳且美债走软

美国公债价格周五下跌，收益率升至逾一个月高点，因投资人思考美联储是否有可能在 9月会议升息，在这之前美联储主席发表了立场强硬但未有定论的说法。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.185% -0.5 -0.180% 五年期公债 -0.165% +1.0 -0.175% 10年期公债 -0.065% +1.0 -0.075% 20年期公债 0.295% +2.5 0.270% 30年期公债 0.375% +3.0 0.345% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.45 -0.02 151.47 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/张明钧; 审校 杜明霞/张若琪)