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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 13:25 BJT

《全球汇市》美元本周开局持坚，受美联储官员谈话激励

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1206  1.1195  +0.10  +3.19  1.0860
    美元/日圆            102.24  101.82  +0.41 -15.01  120.30
    欧元/日圆         114.58  113.94  +0.56 -12.18  130.47
    美元/瑞郎            0.9770  0.9791  -0.21  -2.48  1.0018
    英镑/美元            1.3125  1.3137  -0.09 -10.94  1.4738
    美元/加元            1.3000  1.3001  -0.01  -6.06  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6880  6.6924  -0.07  +1.83  6.5680
    澳元/美元            0.7549  0.7563  -0.19  +3.77  0.7275
    新西兰元/美元        0.7241  0.7238  +0.04  +6.10  0.6825
    澳元/日圆         77.180  76.930  +0.32 -11.92  87.620
    新西兰元/日圆     74.040  73.600  +0.60  -9.69  81.980
    英镑/日圆         134.16  133.66  +0.37 -24.30  177.22
    澳元/新西兰元     1.0421  1.0443  -0.21  -2.28  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张涛/王洋/王颖；审校 蔡美珍/艾茂林/张若琪/郑茵)

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