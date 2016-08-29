《美国上市公司业绩公布日程表》--8月29日至9月5日

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透8月29日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明， 均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时 公司代码 事件名称 间 2016年8月30日 AMC HRB.N Q1 2017 H & R Block Inc 2016年8月31日 12:00 BFb.N Q1 2017 Brown-Forman Corp 2016年8月31日 AMC CRM.N Q2 2017 Salesforce.com Inc 2016年9月1日 BMO CPB.N Q4 2016 Campbell Soup Co 2016年9月1日 AMC AVGO.OQ Q3 2016 博通(Broadcom) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 于春红)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。