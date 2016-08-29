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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 13:49 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元在美国加息前景下走低，但尾盘削减跌幅

周一，澳元/新西兰元 跌0.54%至1.0433新西兰元。

该货币对今年迄今已下跌逾2%。分析师认为，由于预期全球奶制品价格上涨和铁矿石价格疲弱，该货币对将保持下跌走势。

“我们预测的铁矿石和奶制品价格趋势，显示澳洲与新西兰之间的贸易条件差距将继续下降，”澳洲联邦银行(CBA)的资深汇市策略师Joseph Capurso表示。

“进而，澳元/新西兰元的下行压力将会持续。”

由于处于英国夏日假期周高潮期间，以及美国周五将公布非农就业数据，本周的整体交投活动预计低迷。

新西兰元/美元 持平，盘中稍早触及一周低点0.7210。(完)

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(编译 王洋/张涛；审校 艾茂林)

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