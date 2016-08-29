澳新汇市：澳元和新西兰元在美国加息前景下走低，但尾盘削减跌幅

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周一，澳元/新西兰元 跌0.54%至1.0433新西兰元。
该货币对今年迄今已下跌逾2%。分析师认为，由于预期全球奶制品价格上涨和铁矿石价格疲弱，该货币对将保持下跌走势。
“我们预测的铁矿石和奶制品价格趋势，显示澳洲与新西兰之间的贸易条件差距将继续下降，”澳洲联邦银行(CBA)的资深汇市策略师Joseph Capurso表示。
“进而，澳元/新西兰元的下行压力将会持续。”
由于处于英国夏日假期周高潮期间，以及美国周五将公布非农就业数据，本周的整体交投活动预计低迷。
新西兰元/美元 持平，盘中稍早触及一周低点0.7210。(完)
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(编译 王洋/张涛；审校 艾茂林)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。