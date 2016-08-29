中国个股：招商蛇口及华侨城中标深圳国际会展中心地块，中标价310亿元

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透上海8月29日 - 中国招商局蛇口 周一午间公告称，其与华侨城 合组股权各半的项目公司，已中标深圳国际会展中心一期及配套用地项目，中标价格为310亿元。
公告称，该项目整体占地面积约178.35万平方米，其中包括会展场馆（资产归政府所有）及十一宗配套商业用地，整体规定总建筑面积约245.33万平方米。
其中会展用地规定总建筑面积约91万平方米，主要业态为会展场馆；配套商业用地总占地面积约52.82万平方米，规定总建筑面积约154.33万平方米，主要包括酒店约25万平方米、商业约32.06万平方米、公寓约69.70万平方米（含人才公寓10万平方米）及办公楼约26.16万平方米。
公告指出，该项目位于珠三角中心地带，地理位置优越，具有良好的资源集聚效应和庞大的发展潜力；项目将房地产开发与会展运营进行捆绑，在丰富公司主营业务土地储备的同时，更可介入会展产业运营，是公司探索创新商业模式的良好契机。
招商蛇口A股周一午后报16.28元，涨0.18元，或1.12%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍