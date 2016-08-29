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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 13:48 BJT

中国个股：招商蛇口及华侨城中标深圳国际会展中心地块，中标价310亿元

路透上海8月29日 - 中国招商局蛇口 周一午间公告称，其与华侨城 合组股权各半的项目公司，已中标深圳国际会展中心一期及配套用地项目，中标价格为310亿元。

公告称，该项目整体占地面积约178.35万平方米，其中包括会展场馆（资产归政府所有）及十一宗配套商业用地，整体规定总建筑面积约245.33万平方米。

其中会展用地规定总建筑面积约91万平方米，主要业态为会展场馆；配套商业用地总占地面积约52.82万平方米，规定总建筑面积约154.33万平方米，主要包括酒店约25万平方米、商业约32.06万平方米、公寓约69.70万平方米（含人才公寓10万平方米）及办公楼约26.16万平方米。

公告指出，该项目位于珠三角中心地带，地理位置优越，具有良好的资源集聚效应和庞大的发展潜力；项目将房地产开发与会展运营进行捆绑，在丰富公司主营业务土地储备的同时，更可介入会展产业运营，是公司探索创新商业模式的良好契机。

招商蛇口A股周一午后报16.28元，涨0.18元，或1.12%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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