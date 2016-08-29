《汇市简讯》欧洲盘初：美联储升息可能性增强，美元持坚

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
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* 美元/日圆涨0.48%，澳元/美元跌0.05%，新西兰元/美元涨0.12%，欧元/美元涨0.05%
* 美元/坡元涨0.17%，美元/韩元涨0.99%，美元/马币涨0.57%，美元/印度卢比涨0.2%
* 日经指数涨2.3%，中国沪综指跌0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.98%，西德克萨斯中质油(WTI)价格跌1.45%，美国指标公债收益率报1.6159%
* 随着美联储接近升息，决策者盘算大胆采用新政策工具
* 欧盟结束假期恢复工作，经济、难民和安全等老问题又摆在面前
* 欧洲市场开盘：r.reuters.com/dec27t
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。