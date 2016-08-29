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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储升息可能性增强，美元持坚

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* 美元/日圆涨0.48%，澳元/美元跌0.05%，新西兰元/美元涨0.12%，欧元/美元涨0.05%

* 美元/坡元涨0.17%，美元/韩元涨0.99%，美元/马币涨0.57%，美元/印度卢比涨0.2%

* 日经指数涨2.3%，中国沪综指跌0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.98%，西德克萨斯中质油(WTI)价格跌1.45%，美国指标公债收益率报1.6159%

* 随着美联储接近升息，决策者盘算大胆采用新政策工具

* 欧盟结束假期恢复工作，经济、难民和安全等老问题又摆在面前

* 欧洲市场开盘：r.reuters.com/dec27t

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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