国际油市：油价跌约1%，受伊拉克增产及围绕产油国谈判疑虑打压

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
交易员称，油价下跌是中东产量增长所致。国营企业South Oil Company的两名高层称，8月从伊拉克南部港口的石油出口量日均达320.5万桶，超过7月的平均水平。7月的石油出口量日均为320.2万桶。
伊朗上周末表示，只有其他出口国承认伊朗有权重新获得在遭国际制裁期间失去的市场份额，才会在将要举行的产油国会谈中合作。
分析师称，石油输出国组织(OPEC)内部的分歧，尤其是主要成员国沙特和伊朗的分歧，意味着鲜有人预测产油国的会谈会对全球石油生产产生重大影响。
“即使达成冻产协议，但市场越来越有可能不重视此事的后果，而且是否遵守协议也是个问题，”巴克莱称。
路透大宗商品市场分析师王涛称，短期技术指标也看空油价，油价可能跌至每桶48.52美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 张若琪/孙茉莉)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。