国际油市：油价跌约1%，受伊拉克增产及围绕产油国谈判疑虑打压

交易员称，油价下跌是中东产量增长所致。国营企业South Oil Company的两名高层称，8月从伊拉克南部港口的石油出口量日均达320.5万桶，超过7月的平均水平。7月的石油出口量日均为320.2万桶。

伊朗上周末表示，只有其他出口国承认伊朗有权重新获得在遭国际制裁期间失去的市场份额，才会在将要举行的产油国会谈中合作。

分析师称，石油输出国组织(OPEC)内部的分歧，尤其是主要成员国沙特和伊朗的分歧，意味着鲜有人预测产油国的会谈会对全球石油生产产生重大影响。

“即使达成冻产协议，但市场越来越有可能不重视此事的后果，而且是否遵守协议也是个问题，”巴克莱称。

路透大宗商品市场分析师王涛称，短期技术指标也看空油价，油价可能跌至每桶48.52美元。(完)

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