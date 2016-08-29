台湾金融：土银力争年底前海外各分行法遵人员全面增为两位--董事长

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月29日 - 台湾大型公股银行--土地银行董事长吴当杰周一表示，目前海外共有七家分行，法遵人员均为专任，惟除美国纽约和上海两家分行均设两名法遵人员外，其余分行均仅配置一位法遵人员，将积极争取年底前全部扩充为两位，以加强海外分行法令遵循工作。
兆丰金控 旗下子公司兆丰银行因违反反洗钱制度遭到美国纽约州政府重罚1.8亿美元，震撼台湾金融业；近来各大银行无一绷紧神经，并全面拉高海外分行法遵层级；吴当杰说，这次藉由美国对外公布对兆丰银行金检报告中的二十余个项目，该行亦已逐项进行全面性的自我检测。
〞我们已经做全面性的检测，过去就一直很重视(法遵)，以后会更重视。〞吴当杰说。
他并称，兆丰银遭重罚后，财政部已裁示并要求各银行海外分行的法遵人员必须是专任的，且应在当地聘请专业的法遵人员，〞现在大家对法遵人员都很重视，我们在当地聘请的法遵人员待遇一定比台湾派出的高。〞
吴当杰曾任台湾财政部政务次长，亦曾督导公股银行，去年9月起任土银董事长；他说，本月初赴美国纽约考察洛杉矶和纽约两家分行，并拜访纽约美国联准会(FED)且表达自己来自主管机关，对于法遵非常重视；而对美国主管机构对土银纽约分行和洛杉矶两家分行的金检，报告亦给予相当好、资产品质为优良的评等。
土银为台湾第10大银行，亦是100%的公股银行，金管会公布，至第二季止，该行资产总额达2.59兆台币；目前除在美国有两家分行--纽约和洛杉矶外，分别香港和新加坡各有一家分行，另在大陆亦设有三家据点，包括上海、天津及武汉。(完)
(记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
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