版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 14:27 BJT

日本股市：日经指数飙涨2.3%至一周半收盘高点，叶伦讲话后日圆疲软

路透东京8月29日 - 日本股市周一涨至一周半高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年可能升息之后日圆走软，提振保险和出口类股。

日股日经指数 飙涨2.3%至16,737.49点，为8月17日以来最高收位。

东证股价指数 涨2.0%至1,313.24点，JPX-日经400指数 涨2.1%至11,810.49点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐