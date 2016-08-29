全球金市：金价下跌，因美联储主席强硬言论支撑美元

美国期金 跌0.35%至1,321.20美元。

“随着我们进入9月，我们认为金价面临的压力可能会增加，原因是鉴于市场参与者上周五从美联储高官那儿收集来的信息，他们目前更愿意押注加息，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

金价对美国利率上升非常敏感。美国利率上升，会对美元构成支持，同时令持有黄金的机会成本上升。

根据路透技术分析师王涛，正如波浪型态和费波纳奇比率分析所显示，现货金可能跌至支撑位每盎司1,308美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，8月23日止一周，对冲基金和货币基金增持纽约商品交易所(COMEX)黄金期货净多头仓位增加，但他们减持白银。

其它贵金属中，现货银 跌0.81%至每盎司18.46美元。周一现货银一度跌至18.36美元，为近两个月来的最低水平。(完)

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