全球金市：金价下跌，因美联储主席强硬言论支撑美元

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
美国期金 跌0.35%至1,321.20美元。
“随着我们进入9月，我们认为金价面临的压力可能会增加，原因是鉴于市场参与者上周五从美联储高官那儿收集来的信息，他们目前更愿意押注加息，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
金价对美国利率上升非常敏感。美国利率上升，会对美元构成支持，同时令持有黄金的机会成本上升。
根据路透技术分析师王涛，正如波浪型态和费波纳奇比率分析所显示，现货金可能跌至支撑位每盎司1,308美元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，8月23日止一周，对冲基金和货币基金增持纽约商品交易所(COMEX)黄金期货净多头仓位增加，但他们减持白银。
其它贵金属中，现货银 跌0.81%至每盎司18.46美元。周一现货银一度跌至18.36美元，为近两个月来的最低水平。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/侯雪苹；审校 张涛)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。