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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 14:57 BJT

新兴汇市：亚币下跌，因美联储官员言论支撑升息预期

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.34    101.82   -0.51  +17.55    120.30
    坡元            1.3605    1.3585   -0.15   +4.19    1.4175
    台币          31.807    31.672   -0.42   +3.96    33.066
    韩元           1124.58   1113.70   -0.97   +4.48   1174.95
    泰铢             34.63     34.56   -0.20   +4.01     36.02
    菲律宾披索       46.45     46.36   -0.20   +0.96     46.90
    印尼卢比      13270.00  13205.00   -0.49   +3.88  13785.00
    印度卢比       67.18     67.06   -0.18   -1.53     66.15
    马币            4.0415    4.0130   -0.71   +6.15    4.2900
    人民币          6.6755    6.6690   -0.10   -2.75    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 高琦/张若琪/汪红英；审校 于春红/艾茂林/刘秀红)

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