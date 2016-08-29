澳洲股市：创逾三周最低收盘点位，受能源及周期性消费类股跌势拖累

路透8月29日 - 澳洲股市周一收低0.84%，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周的讲话巩固了近期升息的预期，令市场人气受抑。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收低46.27点至5,469.20点，为8月3日以来最低收盘点位。

指标股指受到能源和周期性消费类股拖累。产油商Woodside Petroleum 和零售商Wesfarmers Ltd 分别收低2.83%和3.32%。

老年护理设施提供商Estia Health Ltd 为跌幅最大的指标股指成分股，在公布全年业绩不及预期消息后，股价暴跌至纪录低位。(完)