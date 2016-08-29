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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 15:37 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及三周高点，因美国升息信号变强

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1184  1.1195  -0.10  +2.98  1.0860
    美元/日圆            102.31  101.82  +0.48 -14.95  120.30
    欧元/日圆         114.44  113.94  +0.44 -12.29  130.47
    美元/瑞郎            0.9784  0.9791  -0.07  -2.34  1.0018
    英镑/美元            1.3095  1.3137  -0.32 -11.15  1.4738
    美元/加元            1.3017  1.3001  +0.12  -5.94  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6884  6.6924  -0.06  +1.83  6.5680
    澳元/美元            0.7539  0.7563  -0.32  +3.63  0.7275
    新西兰元/美元        0.7231  0.7238  -0.10  +5.95  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0944  1.0950  -0.05  +0.53  1.0886
    欧元/英镑         0.8541  0.8521  +0.23 +15.94  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4909  9.4989  -0.08  +3.49  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2914  8.2729  +0.22  -6.20  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张涛/王洋/侯雪苹/汪红英；审校 蔡美珍/王兴亚)

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