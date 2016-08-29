金属期市：沪铜持于两个月低点附近，伦敦市场适逢假期

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
LME市场今日逢公共假期休市，周二重新开市。
渣打银行在报告中称，中国以外的全球铜库存预计将在今年余下时间里增加，因中国进口放缓而出口仍强劲。
中国需要每月进口29万吨铜，才能令全球铜供应过剩局面不至加剧。
“当前的迹象显示中国进口不会很快上升。自6月中以来，进口套利窗口一直紧紧关闭，保税仓库的库存自5月以来一直未变（62万吨），升水也疲弱，”渣打报告指出，“在这种环境下，铜价和LME价差料将继续承压。”
其它金属方面，上海期锌 和上海期锡 都守住了约0.5%的涨幅。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/高琦 审校 王洋/王兴亚)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。