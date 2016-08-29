版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 15:37 BJT

金属期市：沪铜持于两个月低点附近，伦敦市场适逢假期

LME市场今日逢公共假期休市，周二重新开市。

渣打银行在报告中称，中国以外的全球铜库存预计将在今年余下时间里增加，因中国进口放缓而出口仍强劲。

中国需要每月进口29万吨铜，才能令全球铜供应过剩局面不至加剧。

“当前的迹象显示中国进口不会很快上升。自6月中以来，进口套利窗口一直紧紧关闭，保税仓库的库存自5月以来一直未变（62万吨），升水也疲弱，”渣打报告指出，“在这种环境下，铜价和LME价差料将继续承压。”

其它金属方面，上海期锌 和上海期锡 都守住了约0.5%的涨幅。（完）

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/高琦 审校 王洋/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐