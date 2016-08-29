路透基点：中国鑫达塑料签约1.8亿美元两年期贷款--TRLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点报导，根据消息人士以及美国 证券交易委员会的文件，在美国纳斯达克上市的中国鑫达塑料有限公司已 经签约一笔1.8亿美元两年期分期偿还贷款，六家银行参与一般银团贷款 。 渣打银行担任牵头行兼簿记行，贷款的最高综合收益为400个基点， 利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码260个基点，平均期限为1.78年 。渣打银行还担任额度代理行。 鑫达控股(香港)有限公司是借款人，而中国鑫达及其三家子公司为担 保人。 自签约起15个月后开始偿还贷款，分四期不等额偿还：12.5%(1-2)、 25%(3)、50%(4)。 所筹资金用于一般企业用途，以及为2014年2月定价的1.5亿美元三年 内不可赎回的五年期债券进行再融资。 该笔贷款包括四项财务承诺条款。母公司必须确保其合并有形资产净 值超过5.5亿美元，合并借款净额与合并有形资产净值之比不得超过100% ，合并借款净额与合并未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比 不得超过350%，合并EBITDA净值与合并利息支出之比不得低于2.5倍至1倍 。 中国鑫达通过鑫达控股(香港)，控股管理旗下分别设在迪拜、香港、 黑龙江和四川等10余家独立经营的子公司。该公司主要生产汽车用改性塑 料。(完)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。