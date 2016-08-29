路透基点：中国鑫达塑料签约1.8亿美元两年期贷款--TRLPC

路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点报导，根据消息人士以及美国 证券交易委员会的文件，在美国纳斯达克上市的中国鑫达塑料有限公司已 经签约一笔1.8亿美元两年期分期偿还贷款，六家银行参与一般银团贷款 。 渣打银行担任牵头行兼簿记行，贷款的最高综合收益为400个基点， 利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码260个基点，平均期限为1.78年 。渣打银行还担任额度代理行。 鑫达控股(香港)有限公司是借款人，而中国鑫达及其三家子公司为担 保人。 自签约起15个月后开始偿还贷款，分四期不等额偿还：12.5%(1-2)、 25%(3)、50%(4)。 所筹资金用于一般企业用途，以及为2014年2月定价的1.5亿美元三年 内不可赎回的五年期债券进行再融资。 该笔贷款包括四项财务承诺条款。母公司必须确保其合并有形资产净 值超过5.5亿美元，合并借款净额与合并有形资产净值之比不得超过100% ，合并借款净额与合并未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比 不得超过350%，合并EBITDA净值与合并利息支出之比不得低于2.5倍至1倍 。 中国鑫达通过鑫达控股(香港)，控股管理旗下分别设在迪拜、香港、 黑龙江和四川等10余家独立经营的子公司。该公司主要生产汽车用改性塑 料。(完)