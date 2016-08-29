版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 15:39 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2.6%，因美联储主席讲话后日圆兑美元走软

东京工业品交易所(TOCOM)2月橡胶期约 <0#2JRU:>收升3.9日圆，报每公斤154.5日圆。该指标合约今日稍早触及近一周高位，自周四触及一个半月低点148.6日圆以来，已经回升。

因供应过剩疑虑萦绕，TOCOM期胶自5月底以来一直在145-165日圆的窄幅区间内波动。

“影响TOCOM期胶的唯一因素是日圆走软，”一东京经纪商的消息人士说。“上海期胶从周末以来就基本没有变动。”

上海期交所主力1月期胶 涨50元人民币，收报每吨12,355元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月9月期胶 最新报每公斤125.4美分，下跌0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 孙茉莉/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐