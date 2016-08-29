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债券 | 2016年 8月 29日 星期一 15:39 BJT

欧元债市：指标德债收益率涨至两个月高点，受叶伦立场强硬讲话推动

但美国公债下跌，在一周开始之际打击欧洲债市。

美联储副主席费舍尔表示，美联储主席叶伦的讲话发出了信号，表明如果数据持续显示经济前景良好，决策者可能越发接近升息。

德国10年期公债收益率 升逾6个基点至负0.025%，创下6月24日以来最高水准，当时英国公投退欧结果震动全球市场。

德国公债期货 跌80个跳动点至166.90。整个欧元区来看，公债收益率上升5-7个基点不等。

定于周五公布的美国月度就业报告，预计会成为判断美联储升息时机的下一个依据。

欧洲市场整体交投清淡，因伦敦适逢公共假日休市。

不过本周公债发行活动预计增加，该地区发债额预计超过200亿欧元。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/张涛；审校 张明钧/于春红)

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