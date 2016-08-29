中国金融：银行业理财登记托管中心成立，资本金10亿元--中债登

路透北京8月29日 - 中国中央国债登记结算公司周一称，经财政部、银监会同意，中债登公司全资设立银行业理财登记托管中心有限公司；该公司实行公司制，资本金10亿元人民币，其业务由银监会监管。

中债登在中国债券信息网上发布的新闻稿称， 此举旨在完善银行理财业务监管，加强理财市场基础设施建设。理财登记托管中心业务范围包括理财登记托管结算业务、理财业务的风险监测与分析、理财大数据库建设，理财直接融资工具和银行理财管理计划业务的综合服务、理财信息披露等。

新闻稿并称，理财登记托管中心是全国银行业理财市场集中登记、信息披露和第三方托管机构，目前已建成全国银行业理财信息登记系统、中国理财网以及理财综合业务平台等多位一体的系统架构，搭建中国银行业理财市场重要的基础设施平台。

7月末路透从两位消息人士处获悉，银监会下发商业银行理财业务监督管理办法征求意见稿，其中明确商业银行理财不能本行托管。但有市场人士称，如果跨行托管，这样所有银行理财资金都要跨行转账了，将造成资金的巨大摩擦和扰动。

有大行资管人士指出，目前仍在了解具体的细节，有可能未来银行理财均需在该中心托管。

中债登数据显示，截至2016年6月末，全国共有600多家银行业金融机构开展了理财业务，存量规模超过26万亿元。（完）

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