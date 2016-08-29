中国金融：银行业理财登记托管中心成立，资本金10亿元--中债登

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透北京8月29日 - 中国中央国债登记结算公司周一称，经财政部、银监会同意，中债登公司全资设立银行业理财登记托管中心有限公司；该公司实行公司制，资本金10亿元人民币，其业务由银监会监管。
中债登在中国债券信息网上发布的新闻稿称， 此举旨在完善银行理财业务监管，加强理财市场基础设施建设。理财登记托管中心业务范围包括理财登记托管结算业务、理财业务的风险监测与分析、理财大数据库建设，理财直接融资工具和银行理财管理计划业务的综合服务、理财信息披露等。
新闻稿并称，理财登记托管中心是全国银行业理财市场集中登记、信息披露和第三方托管机构，目前已建成全国银行业理财信息登记系统、中国理财网以及理财综合业务平台等多位一体的系统架构，搭建中国银行业理财市场重要的基础设施平台。
7月末路透从两位消息人士处获悉，银监会下发商业银行理财业务监督管理办法征求意见稿，其中明确商业银行理财不能本行托管。但有市场人士称，如果跨行托管，这样所有银行理财资金都要跨行转账了，将造成资金的巨大摩擦和扰动。
有大行资管人士指出，目前仍在了解具体的细节，有可能未来银行理财均需在该中心托管。
中债登数据显示，截至2016年6月末，全国共有600多家银行业金融机构开展了理财业务，存量规模超过26万亿元。（完）
参看详情，请点击中国债券信息网 here (发稿 马蓉; 审校 林高丽)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。