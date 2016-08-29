《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
8月29日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.86082人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 15.25 7.59 2.33 南玻 11.95 6.72 2.07 深康佳 5.18 3.09 1.95 ST中华 11.05 5.15 2.49 ST中冠 11.10 4.67 2.76 深深宝 16.42 7.03 2.71 深华发 20.33 7.40 3.19 深赤湾 16.44 12.04 1.59 特力 67.15 22.38 3.49 飞亚达 11.73 7.21 1.89 一致药业 68.90 48.30 1.66 深深房 11.30 5.65 2.32 ST盛润 8.20 6.51 1.46 深南电 12.49 5.32 2.73 深纺织 13.31 7.71 2.01 方大集团 15.20 7.34 2.41 深国商 13.30 5.63 2.74 深赛格 11.28 5.40 2.43 宝石 14.03 6.71 2.43 小天鹅 36.21 27.50 1.53 粤高速 6.75 4.90 1.60 晨鸣纸业 8.89 6.55 1.58 ST珠江 9.84 5.83 1.96 美菱电器 6.53 4.70 1.61 大冷股份 10.87 6.18 2.04 粤电力 5.25 3.52 1.73 佛山照明 11.03 6.67 1.92 江铃汽车 26.71 18.03 1.72 沙隆达 10.68 6.79 1.83 苏常柴 8.67 4.87 2.07 威孚高科 20.99 15.83 1.54 古井贡酒 43.09 29.30 1.71 ST东海 13.80 6.64 2.41 长安汽车 15.42 12.00 1.49 京东方 2.45 2.08 1.37 鲁泰 11.72 9.73 1.40 本钢板材 5.93 2.57 2.68 张裕 39.01 22.75 1.99 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。