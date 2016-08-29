《中国上海证交所A+B股股价对比表》--8月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
8月29日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.678人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 11.83 0.88 2.01 市北高新 21.81 1.223 2.67 大众交通 7.27 0.763 1.43 永生投资 14.95 1.742 1.29 老凤祥 41.96 3.609 1.74 S中纺机 13.85 0.581 3.57 鼎立股份 8.15 0.694 1.76 氯碱化工 13.95 0.807 2.59 双钱股份 18.84 1.126 2.51 海立股份 12.18 0.795 2.29 浦东金桥 20.36 1.626 1.88 外高桥 21.02 1.785 1.76 ST联华 11.56 1.207 1.43 锦江投资 27.41 1.716 2.39 中路股份 27.82 2.191 1.90 金山开发 17.1 0.94 2.72 海欣股份 14.12 0.836 2.53 耀皮玻璃 7.98 0.737 1.62 大江股份 8.84 0.61 2.17 上柴股份 14.88 0.887 2.51 丹化科技 8.01 0.592 2.03 上海三毛 17.05 1.401 1.82 友谊股份 13.3 1.464 1.36 上工申贝 16.18 1.104 2.19 上海机电 21.35 2.2 1.45 宝信软件 24.06 1.897 1.90 上海物贸 14.01 0.979 2.14 自仪股份 21.09 1.66 1.90 上海普天 39.68 1.693 3.51 陆家嘴 25.49 1.635 2.33 华新水泥 7.5 0.639 1.76 锦江股份 35.04 2.608 2.01 鄂尔多斯 9.43 0.94 1.50 华电能源 5.38 0.523 1.54 SST天海 8.41 0.65 1.94 大名城 10.61 0.892 1.78 东方通信 10.65 0.772 2.07 黄山旅游 16.3 1.4 1.74 开开实业 23.01 1.575 2.19 海南航空 3.41 0.643 0.79 ST轻骑 6.53 0.542 1.80 振华重工 4.88 0.509 1.44 锦州港 4.17 0.535 1.17 九龙山 6 0.61 1.47 凌云股份 15.11 1.331 1.70 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。