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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 15:46 BJT

表格：外资在韩国股市买超845亿韩元，此前连续三日卖超

路透首尔8月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超845
亿韩元。此前连续三个交易日卖超韩股。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     8月29日        84.5          -42.3          -39.5
    ^8月26日      -129.6          190.5          -61.4 
     8月25日      -318.8          253.1           -3.3
     8月24日       -41.5          -39.0          -17.8
     8月23日        45.9         -216.3           79.1
     8月22日       -11.9         -183.9           86.3
     8月19日       220.5         -353.9           53.1
     8月18日       190.3         -184.5           -9.0
     8月17日        14.3          -87.6           43.8
     8月16日        34.7          -20.6          -36.3
     8月12日        60.5           99.5         -179.3
     8月11日       -17.7          -33.7           25.5
     8月10日       308.4         -136.4         -189.3
     8月 9日       209.3           76.2         -314.0
     8月 8日        81.0           86.0         -202.4
     ----------------------------------------------------
    本月以来     1,291.4       -1,448.4         -660.9
    ----------------------------------------------------
    今年以来     9,002.8       -5,989.2       -5,106.4
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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