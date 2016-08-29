表格：外资在韩国股市买超845亿韩元，此前连续三日卖超

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透首尔8月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超845 亿韩元。此前连续三个交易日卖超韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 8月29日 84.5 -42.3 -39.5 ^8月26日 -129.6 190.5 -61.4 8月25日 -318.8 253.1 -3.3 8月24日 -41.5 -39.0 -17.8 8月23日 45.9 -216.3 79.1 8月22日 -11.9 -183.9 86.3 8月19日 220.5 -353.9 53.1 8月18日 190.3 -184.5 -9.0 8月17日 14.3 -87.6 43.8 8月16日 34.7 -20.6 -36.3 8月12日 60.5 99.5 -179.3 8月11日 -17.7 -33.7 25.5 8月10日 308.4 -136.4 -189.3 8月 9日 209.3 76.2 -314.0 8月 8日 81.0 86.0 -202.4 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,291.4 -1,448.4 -660.9 ---------------------------------------------------- 今年以来 9,002.8 -5,989.2 -5,106.4 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。