台湾汇市：台币兑美元收贬创一个月新低，因美元走强及外资小幅汇出

* 外资小幅汇出台币收贬逾1角，创一个月新低 * FED主席叶伦对升息谈话偏鹰派，致美元走强 * 台币贬破31.800，出口商认为价格甜美抛汇 * 明日台币主要交易区间料在31.750-31.850 路透台北8月29日 - 台币兑美元 周一收贬1.29角，创一个月新低；交易员指出 ，随美元走强、日圆和韩元均走贬影响，以及外资小幅净汇出，带动台币走贬，惟出口商进 场大举抛汇，使台币获支撑；短线观察重点在外资动向及美国就业数据。 一资深汇银人士表示，今天主要是美元走强，台币跟随韩元、日圆和新币亚币走贬，加 上外资在台股小幅卖超并呈小幅净汇出，带动台币贬值逾1角，惟随台币贬破31.800整数价 位，引发出口商进场大举抛售美元，市场美元供给大增，使台币贬幅不及日圆和韩元大。 〞台湾的厂商月底要筹资金，尤其是中小企业看到今天这种价格都觉得满甜的，进来丢 美金。〞前述资深汇银人士说。 一大型银行交易员指出，上周台币曾两度触及31.800价位，惟出口商因预期台币仍有贬 值空间而惜售美元；〞上礼拜出口商都没卖到31.800以上价位，大家都很伤心，这次不敢再 惜售了，都说赶快卖一卖，不能太贪心，也不敢再挂单了。〞 他表示，因美国联准会主席叶伦对于年底是否升息释偏鹰派说法，使美国FED升息机率 提升，但仍须观察9月初公布的非农就业数据；且因近来美国公布的经济数据都不错，料年 底前FED有望升息一次，惟升息未必能激励美元强弹，〞感觉上年底前应该会升息一次，但 美元很难很强。〞 他们指出，预估FED年底前有望升息，带动国际美元走扬，惟严格来说，今天台币和韩 元却没有预期贬值太多，后续仍须观察外资在台股动向；惟从今天台股收盘仍站稳在9,100 点以上来看，台股若未进一步走跌，台币应有撑、不致大幅走贬。 一大型外资保管行交易员亦称，今天外资并无大举汇出，但也没有大量汇入，〞大家犹 如惊弓之鸟，不敢轻举妄动。〞 今日台币兑美元收盘创一个月新低，此前收盘新低为7月29日的31.926；交易员预估， 明日台币区间在31.750-31.850。 台湾股市周一收盘小跌，加权股价指数 收跌0.24%,至9,110.17点。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超13.27亿台币，中止先前连 两个交易日买超共114.49亿台币；上交易日为买超34.98亿台币。 亚洲货币周一下跌，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的乐观经济言 论以及另一位美联储官员的讲话，点燃了美联储或将近期升息的预期。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.640/31.680，上日收在31.69 0。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.801 31.672 31.780-31.878 31.860 9.12 5.41 司 元太外汇经纪公 31.801 31.670 31.780-31.880 31.860 3.76 2.78 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.070/-0.050 美元/台币六个月期 -0.275/-0.235 -0.250/-0.210 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)